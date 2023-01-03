Волгоградцы штурмуют кинотеатры в первые дни 2023 года









В Волгограде и в райцентрах Волгоградской области отмечается увеличение количества посетителей в кинотеатрах. Как сообщает ИА «Высота 102», так, в «Киномаксе» в Волжском сегодня, 3 января на ближайшие киносеансы осталось совсем мало свободных мест.





А в кинотеатре «Космос» в Котово накануне и вовсе выстроились небывалые очереди в кассу.





Волгоградцы признаются, что из-за погоды – плюсовой температуры и дождей – не могут провести праздники, как это происходило обычно в первые дни января – на горках и катках, где нет специального холодильного оборудования. Поэтому из доступных развлечений у них осталось кино.