Волгоградстат: 2022 в Волгоградской области стал годом свадебного бума









В Волгоградской области за январь-октябрь прошлого года было заключено 12696 браков. Это на 13,3% больше, чем за аналогичный период 2021 года, сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградстате. При этом коэффициент так называемой брачности, рассчитанный на тысячу жителей, составил 6,2%. Это больше в 1,4 раза коэффициента разводимости.





В Волгоградской области чаще всех женились и выходили замуж в 2022 году в Урюпинске (8,3%), в Городищенском (8%), Калачевском (8%) и Котовском (8%) районах.





Реже всего создавали новые ячейки общества жители Серафимовичского (4,7%), Урюпинского (4,7%), Киквидзенского (4,6%) и Камышинского (4,5%) районов.



