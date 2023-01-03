Волгоградстат: 2022 в Волгоградской области стал годом свадебного бума

Общество 03.01.2023 08:16
0
03.01.2023 08:16
В Волгоградской области за январь-октябрь прошлого года было заключено 12696 браков. Это на 13,3% больше, чем за аналогичный период 2021 года, сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградстате. При этом коэффициент так называемой брачности, рассчитанный на тысячу жителей, составил 6,2%. Это больше в 1,4 раза коэффициента разводимости.
В Волгоградской области чаще всех женились и выходили замуж в 2022 году в Урюпинске (8,3%), в Городищенском (8%), Калачевском (8%) и Котовском (8%) районах.
Реже всего создавали новые ячейки общества жители Серафимовичского (4,7%), Урюпинского (4,7%), Киквидзенского (4,6%) и Камышинского (4,5%) районов.
Напомним, как ранее сообщало ИА "Высота 102", количество регистрируемых браков увеличилось в регионе в том числе после объявления частичной мобилизации. Тогда мужчины женились в ЗАГСах, расположенных рядом с учебными полигонами.
«Огненная маска и карнавал»: волгоградцев зовут зажечь на катках в ЦПКиО и парке «Раздолье»03.01.2023 10:53
Общество 03.01.2023 10:53
"Оценили высоко": общественники поддержали проект передачи в концессии волгоградских трамваев03.01.2023 10:25
Общество 03.01.2023 10:25
Провалившую капремонт домов в Волгоградской области компанию из Грозного внесут в черный список03.01.2023 09:16
Общество 03.01.2023 09:16
В СВО погиб 25-летний боец ММА и ЧВК «Вагнер» из Волжского02.01.2023 21:08
Общество 02.01.2023 21:08
Гидрометцентр РФ: в Волгоградской области ожидается шторм в ближайшие сутки02.01.2023 19:50
Общество 02.01.2023 19:50
В Волгоградской области похоронили 33-летнего бойца ЧВК «Вагнер»02.01.2023 19:00
Общество 02.01.2023 19:00
После вынужденного простоя в Волгограде снова открыли каток «Раздолье»02.01.2023 17:44
Общество 02.01.2023 17:44
В Башкортостане создали ледяную скульптуру «Родина-мать» из Волгограда02.01.2023 17:20
Общество 02.01.2023 17:20
«У нас желание одно»: многодетная семья из Волгограда, потерявшая в пожаре дом, встретила Новый год на новом месте02.01.2023 16:08
Общество 02.01.2023 16:08
Самолет экстренно посадили в Волгограде из-за запаха горелой проводки02.01.2023 15:07
Общество 02.01.2023 15:07
В Волгограде вандалы оторвали уши Чебурашке и Смешарику02.01.2023 14:36
Общество 02.01.2023 14:36
В Волгограде катки в ЦПКиО и «Раздолье» закрыли из-за дождя и солнца02.01.2023 13:56
Общество 02.01.2023 13:56
В Волгограде в очередной раз эвакуировали ТРК «Европа Сити Молл»02.01.2023 13:26
Общество 02.01.2023 13:26
А как было в прошлом? В Волгоградской области 1 января родились 27 малышей02.01.2023 11:44
Общество 02.01.2023 11:44
Какие изменения ждут волгоградских водителей в наступившем году02.01.2023 11:00
Общество 02.01.2023 11:00