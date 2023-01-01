Первый день нового года в Волгограде и области будет теплым и дождливым

Общество 01.01.2023 08:47
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01.01.2023 08:47
1 января 2023 года в Волгоградской области обещают плюсовую температуру и небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя.
Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Волгоградский ЦГМС, по области днем осадки будут небольшими, местами умеренными. Ночью и утром возможен туман, гололедно-изморозевые явления, налипания мокрого снега на провода и деревья. На дорогах гололедица. Днем будет дуть юго-западный ветер со скоростью 9-14 м/с. Днем воздух прогреется до +1...+6º.
В Волгограде существенных осадков не обещают. Возможен небольшой дождь, а на дорогах гололедица. Днем будет тепло: +3...+5º.
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