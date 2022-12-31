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Чем запомнится 2022 год волгоградцам: 35 лучших фото ИА «Высота 102»

Общество 31.12.2022 20:13
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31.12.2022 20:13


Уходящий 2022 год во многом стал знаковым и переломным, в том числе и для жителей Волгоградской области. Герои публикаций ИА «Высота 102» побывали в разных ситуациях и испытывали яркие эмоции, а жизнь в регионе продолжалась, насыщаясь новыми событиями. Волгоградцы в этом году, несмотря на ни что, собрали рекордные урожаи, встречали именитых гостей в областном центре, продолжали заниматься спортом, тысячами собирались, чтобы отметить то или иное событие. И корреспонденты «Высоты 102» всегда присутствовали при этом, оперативно и достоверно рассказывая о происходящем читателям. 

Каким бы непростым ни был уходящий год, читатели ИА «Высота 102» наверняка запомнят его по самым ярким моментам. Не всегда радостным, но от того не менее значимым. Провожая 2022-й, публикуем подборку лучших, по мнению редакции, снимков. Автор – Павел Мирошкин.  


Осень 2022 года. Тысячи жителей Волгоградской области были вынуждены оставить привычную жизнь и отправиться в зону проведения спецоперации. Точное количество призванных из запаса волгоградцев озвучено не было. Домой вернулись 395 человек, оказавшихся в учебных центрах по ошибке военкоматов. 


Непростые испытания на профессионализм не раз в 2022 году прошли волгоградские пожарные. Летом сотрудники МЧС едва ли не каждый день отбивали населенные пункты от ландшафтных пожаров. Неоднократно боролись с огнем на объектах инфраструктуры. 




Пожар на рынке "Людмила" вспыхнул в городе Волжском 28 августа вечером. О ликвидации пожара в ГУ МЧС сообщили на следующее утро.  Площадь возгорания составила около 7 тысяч квадратных метров. А властям пришлось эвакуировать жильцов расположенных поблизости многоквартирных домов. 



В Кировском районе Волгограда в ночь на 30 ноября произошло возгорание на складе, расположенном по адресу Самарская, 1г. К утру площадь возгорания достигла 1500 квадратных метров. Тушение пожара осложнялось отсутствием в гидрантах воды. К месту ЧП сотрудникам МЧС пришлось тянуть рукава с берега Волги, помощь подоспела и со стороны РЖД – склад тушили при помощи пожарного поезда. 




Из песни слов не выкинешь, поэтому  2022 года жители Волгограда наверняка запомнят еще и по крупнейшей за последние несколько десятилетий аварии на канализационном коллекторе. ЧП произошло в ночь в пойме реки Царицы в ночь на 28 октября, в результате чего без воды остались больше 200 000 жителей областного центра. Об устранении аварии в Волгограде стало известно 1 ноября. По факту происшествия возбуждены уголовные дела. Властями принято решение о строительстве резервной ветки. 





Горьким этот год стал для тех жителей Волгоградской области, чьи близкие погибли при выполнении воинского долга в зоне проведения спецоперации. За последние полгода в Триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва» родным погибших передали десятки орденов Мужества. 



На протяжении многих месяцев привычный уклад жизни волгоградцев то и дело нарушали сообщения об эвакуациях. Анонимные письма с угрозами чаще приходили в суды, торговые центры и школы.  


А осенью губернатор региона Андрей Бочаров объявил о рекордном урожае пшеницы – впервые за 46 лет волгоградские аграрии намолотили более 7 миллионов тонн зерна. И это настоящий повод для гордости. 



Каких снимков ранее не было в архиве ИА «Высота 102», так это с матчей по регби. 29 октября 2022 года на стадионе «Волгоград Арена» встретились сборные России и игроков клубов PARI Чемпионата России. В тот же день Волгоградская область подписала соглашение с Федерацией регби России. 


Несмотря на все сложности, тысячи жителей Волгограда и области становились в 2022 году участниками наиболее важных событий в жизни региона. Так, в День Победы по традиции тысячи горожан собрались на Площади Павших борцов, чтобы стать зрителями Парада Победы. Сотни тысяч волгоградцев приняли участие в мероприятиях по случаю Дня города. 




Какими бы ни были события, в уходящем году корреспонденты ИА «Высота 102» всегда находились в гуще событий, а наш фотокор Павел Мирошкин кроме репортажной съемки старался радовать читателей будничными и пейзажными съемками. 

Редакция информационного агентства продолжит работу в праздничные дни. И мы надеемся, что в новом 2023 году у нас будет больше поводов для красочных и радостных фото. 













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