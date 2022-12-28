Новую электричку назначили с 2023 года для жителей юга Волгограда









С 9 января 2023 года в Волгограде будет курсировать новая городская электричка по маршруту Шпалопропитка – Волгоград-1. Общее время в пути составит 41 минуту, сообщили ИА «Высота 102» в Приволжской железной дороге.





Со станции Шпалопропитка поезд №6324 будет отправляться в 7:40, прибывать на ст. Волгоград-1 – в 8:21. Это сделано для удобства работающих и обучающихся в центре жителей южных районов города.



