Новую электричку назначили с 2023 года для жителей юга Волгограда

Общество 28.12.2022 18:45
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28.12.2022 18:45
С 9 января 2023 года в Волгограде будет курсировать новая городская электричка по маршруту Шпалопропитка – Волгоград-1. Общее время в пути составит 41 минуту, сообщили ИА «Высота 102» в Приволжской железной дороге.
Со станции Шпалопропитка поезд №6324 будет отправляться в 7:40, прибывать на ст. Волгоград-1 – в 8:21. Это сделано для удобства работающих и обучающихся в центре жителей южных районов города.
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