







Главными задачами на будущий, 2023 год остаются защита жизни и здоровья людей, повышение доходов семей и качества жизни проживающих в Волгоградской области граждан. Об этом сегодня, 28 декабря заявил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на встрече с депутатами областной думы, сообщили ИА «Высота 102» в администрации региона.





На встрече были подведены предварительные итоги совместной работы по развитию Волгоградской области и озвучены планы на следующий период. Общение главы региона с депутатами началось с минуты молчания в память о погибших в СВО жителях региона. Андрей Бочаров заверил, что власти продолжат оказывать поддержку членам семей участников спецоперации и это направление останется одним из главных в работе власти. При этом он поблагодарил всех волгоградцев, а также предпринимателей и организации за участие в гуманитарной акции «Тепло из дома» и отметил неформальный и душевный подход к сбору помощи для воинов.





Глава региона подчеркнул, что, несмотря на то, что уходящий год был очень непростым, в условиях санкционного давления на Россию при поддержке федеральных властей удалось выполнить все принятые социальные обязательства и осуществить значимые проекты. В регионе, в частности, зафиксирована положительная динамика всех основных макроэкономических показателей.





Так, внешнеэкономический товарооборот Волгоградской области вырос на 13,6% к прошлому году и в два раза по отношению к 2019 году. Удалось реализовать и масштабные национальные проекты, хотя в течение года существенно менялись условиях их выполнения.





- В начале 2022 года Волгоградская область планировала реализовать национальные проекты на сумму порядка 27 млрд руб., а по итогам года вышла уже на 35 млрд руб. с вводом в строй 177 объектов капитального строительства и благоустройства — это школы, детские сады, ФАПы, больницы и поликлиники, дорожные, коммунальные, экологические, культурные, спортивные и другие объекты, — привёл данные Андрей Бочаров. — Даже в этих условиях объем привлечённых финансовых ресурсов увеличился на 30%.





К роме того, значимую помощь волгоградские специалисты оказали в налаживании мирной жизни в подшефном Станично-Луганском районе ЛНР. Продолжилась реализация намеченных планов и регионе - в дорожном строительстве, здравоохранении, образовании, газификации, культуре, спорте и т.д.





Планы на будущий год у руководства регионе не менее амбициозные. Так, уже сформирована концепция развития Волгограда на 10 лет. Но главным остается прежде всего человек и его благополучие.





Фото сайта администрации Волгоградской области



