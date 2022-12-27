Семьи участников СВО из Волгограда и области смогут бесплатно посещать театры









Бесплатно посещать мероприятия в государственных учреждениях культуры смогут семьи участников СВО, призванных в Волгоградской области по мобилизации, контракту или в качестве добровольцев.

Как сообщили в Волгоградской областной думе, такое решение приняли сегодня, 26 декабря, депутаты регпарламента на предновогоднем заседании. Соответствующие изменения внесена в закон «О культуре и искусстве в Волгоградской области».

В Волгоградской области уже действует комплекс мер, направленных на помощь военнослужащим – участникам СВО и их близким. Так, участникам СВО установлена разовая материальная помощь в размере 100 тысяч рублей. Семьи таких граждан имеют право на бесплатную юридическую поддержку. Детям положены сертификаты на отдых и оздоровление в учреждения Волгоградской области с полной оплатой их стоимости за счет средств регионального бюджета. Студентам, обучающимся очно в государственных ссузах, назначаются именные стипендии в размере 1100 рублей ежемесячно. Им также положено бесплатное горячее питание, как и школьникам 5–11 классов муниципальных общеобразовательных организаций.



