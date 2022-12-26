Общество 26.12.2022 21:26
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26.12.2022 21:26
В Волгоградскую область в январе-октябре 2022 года приехали жить 46231 человек. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградстате, это на 5,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Из приехавших 37894 человека – это жители других регионов России, а 8337 – иностранцы. 7048 человек из этого количества – жители стран СНГ, а 1289 прибыли в регион из других зарубежных государств.
Чаще всего новые жители региона выбирают местом жительства Волгоград – 42,7% из приехавших, Волжский – 8,3%, Камышин – 4,7%.
Реже всего мигранты селятся в Клетском и Фроловском районах – 0,5% от приехавших, в Даниловском – 0,4%.
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