







В Волгоградскую область в январе-октябре 2022 года приехали жить 46231 человек. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградстате, это на 5,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.





Из приехавших 37894 человека – это жители других регионов России, а 8337 – иностранцы. 7048 человек из этого количества – жители стран СНГ, а 1289 прибыли в регион из других зарубежных государств.





Чаще всего новые жители региона выбирают местом жительства Волгоград – 42,7% из приехавших, Волжский – 8,3%, Камышин – 4,7%.





Реже всего мигранты селятся в Клетском и Фроловском районах – 0,5% от приехавших, в Даниловском – 0,4%.