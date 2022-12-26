Волгоградцы готовы разориться на новогодние салаты с семгой и мидиями

Общество 26.12.2022 12:10
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26.12.2022 12:10
Аналитики Яндекса выяснили, какие салаты волгоградцы готовят на Новый год. Как сообщает ИА «Высота 102», судя по числу запросов, главным новогодним салатом для горожан станет селедка под шубой.
Традиционный для праздничного стола оливье оказался на втором месте. Возможно, по той причине, что этот рецепт многие и так знают наизусть. Волгоградцы чаще всего делают его с колбасой или курицей.
В пятёрку главных новогодних салатов также попали «Цезарь», «Мимоза» и «Крабовый».
По количеству запросов далее следуют салат с курицей и ананасами, салат с креветками и кальмарами, «Лесная поляна», греческий.
Волгоградцы также разыскивают в интернете рецепты салата с мидиями, с красной рыбой, а также салата из овощей и граната – «Красная шапочка».
Напомним, ранее Волгоградстат сообщал, что салат «Селедка под шубой» в этом году обойдется волгоградским хозяйкам на 13% дороже, чем в прошлом году.
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