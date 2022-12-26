Общество

Волгоградцы готовы разориться на новогодние салаты с семгой и мидиями

Общество 26.12.2022 12:10
0
26.12.2022 12:10



Аналитики Яндекса выяснили, какие салаты волгоградцы готовят на Новый год. Как сообщает ИА «Высота 102», судя по числу запросов, главным новогодним салатом для горожан станет селедка под шубой. 

Традиционный для праздничного стола оливье оказался на втором месте. Возможно, по той причине, что этот  рецепт многие и так знают наизусть. Волгоградцы чаще всего делают его с колбасой или курицей. 

В пятёрку главных новогодних салатов также попали «Цезарь», «Мимоза» и «Крабовый».

По количеству запросов  далее следуют салат с курицей и ананасами, салат с креветками и кальмарами, «Лесная поляна», греческий. 

Волгоградцы также разыскивают в интернете рецепты салата с мидиями, с красной рыбой, а также салата из овощей и граната – «Красная шапочка». 

Напомним, ранее Волгоградстат сообщал, что салат «Селедка под шубой» в этом году обойдется волгоградским хозяйкам на 13% дороже, чем в прошлом году. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
26.12.2022 18:03
Общество 26.12.2022 18:03
Комментарии 0

0
Далее
Общество
26.12.2022 17:20
Общество 26.12.2022 17:20
Комментарии

0
Далее
Общество
26.12.2022 16:19
Общество 26.12.2022 16:19
Комментарии

0
Далее
Общество
26.12.2022 14:41
Общество 26.12.2022 14:41
Комментарии

0
Далее
Общество
26.12.2022 13:56
Общество 26.12.2022 13:56
Комментарии 0

0
Далее
Общество
26.12.2022 12:25
Общество 26.12.2022 12:25
Комментарии

0
Далее
Общество
26.12.2022 11:23
Общество 26.12.2022 11:23
Комментарии

0
Далее
Общество
26.12.2022 08:38
Общество 26.12.2022 08:38
Комментарии

0
Далее
Общество
26.12.2022 07:58
Общество 26.12.2022 07:58
Комментарии

0
Далее
Общество
25.12.2022 20:34
Общество 25.12.2022 20:34
Комментарии

0
Далее
Общество
25.12.2022 15:58
Общество 25.12.2022 15:58
Комментарии

0
Далее
Общество
25.12.2022 14:43
Общество 25.12.2022 14:43
Комментарии

0
Далее
Общество
25.12.2022 14:03
Общество 25.12.2022 14:03
Комментарии

0
Далее
Общество
25.12.2022 09:25
Общество 25.12.2022 09:25
Комментарии 0

0
Далее
Общество
25.12.2022 08:32
Общество 25.12.2022 08:32
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:40
«Думала, что это нормально»: врач из Волгограда случайно обнаружил редкую болезнь у жительницы ЛНРСмотреть фотографии
18:03
РУСАЛ направил 16,5 млрд рублей в 2022 году на социальные программыСмотреть фотографии
17:22
Это рекорд: волгоградец перевел мошенникам 9 миллионов рублейСмотреть фотографии
17:20
Жителям центра Волгограда обещают вернуть тепло в ближайшие часыСмотреть фотографии
16:47
«Мой сын – боец невидимого фронта?»: мобилизованный волгоградец за 3 месяца на СВО ни разу не получил зарплатуСмотреть фотографии
16:19
Orange Premium Club: как получить доступ в мир финансовых привилегийСмотреть фотографии
16:19
В Волгограде оставшейся без крова многодетной семье предоставили квартируСмотреть фотографии
15:46
Рождественские скидки на квартиры в жилом комплексе «Колизей»Смотреть фотографииCмотреть видео
15:20
В Волгограде осудят студента, лишившего преподавателя вуза 690 тысячи рублейСмотреть фотографии
14:56
В Волгограде мужчины поздравят с Новым годом с помощью видеозвонка – исследование билайнСмотреть фотографии
14:41
Волгоградец наказал гипермаркет «Ашан» за обман в ценникеСмотреть фотографии
14:40
СК возбудил дело в отношении отца-одиночки из Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:56
Внимание на полис! «СОГАЗ-Мед» информирует об изменениях в законодательствеСмотреть фотографии
13:12
Чудеса есть!: «ЛитРес» и «Ростелеком» провели предновогодний опрос читателейСмотреть фотографии
13:06
Задержанного на совещании у заместителя генпрокурора волгоградского бизнесмена посадили на 7 летСмотреть фотографии
12:39
В Волгограде началась подготовка к строительству логистического центра «Вайлдберриз»Смотреть фотографии
12:25
Волгоградцам рассказали о погоде в Новый год и январские праздникиСмотреть фотографии
12:10
Волгоградцы готовы разориться на новогодние салаты с семгой и мидиямиСмотреть фотографии
11:40
«Водоканал» в Волгоградской области обязали выплатить ущерб в 10 млн за вред недрамСмотреть фотографии
11:25
МегаФон обеспечил связью инновационный комплекс «Лахта Центр»Смотреть фотографии
11:23
Андрей Бочаров привел все службы в готовностьСмотреть фотографии
10:52
В Волгограде после тушения пожара нашли изуродованный трупСмотреть фотографии
10:36
Аварийный дрифт: в Волгограде легковушку вынесло на «встречку», есть пострадавшийСмотреть фотографииCмотреть видео
10:26
ФСБ под Волгоградом задержала иностранца с 12 кг. героинаСмотреть фотографии
09:41
В Волгограде в ТЦ скончался 54-летний охранникСмотреть фотографии
09:13
Двое волгогрдацев ограбили подростка, чтобы оплатить кредит и ЖКУСмотреть фотографии
08:38
В Волгоградской области зарплата сотрудников федеральных ведомств вырастет в 1,5-2 раза в 2023 годуСмотреть фотографии
07:58
«Песок еще не сыпется»: тротуары Волгограда сковал гололедСмотреть фотографии
20:34
Не фу, а морковка: волгоградский врач рассказала, как научить детей любить фрукты и овощиСмотреть фотографии
20:02
Элеватор в Волгоградской области продали фирме из Уфы за треть стоимостиСмотреть фотографии
 