«Тепло наших сердец дойдет до ребят»: в Волгоградской академии МВД собрали новогодние подарки детям Донбасса

Сотрудники, курсанты и слушатели Волгоградской академии МВД РФ приготовили и отправили новогодние подарки для детей Донбасса. Как сообщает ИА « Высота 102», в новые регионы России отправлены одежда, книги, столовые приборы и наборы шоколадных конфет местной кондитерской фабрики.





Открывая патриотическую акцию «Подарки — детям Донбасса» недавно назначенный начальник академии ВА МВД России генерал-майор полиции Роман Павленков отметил важность подобной акции.

— Я надеюсь, — подчеркнул руководитель вуза, — что тепло наших сердец в этих подарках дойдет до ребят, и они почувствуют, что мы вместе, что великая держава Российская стала на четыре региона больше, и все праздники в дальнейшем мы будем праздновать вместе, так же эмоционально и душевно.





Также курсанты и слушатели академии написали детям письма. Ребят поздравили с наступающим Новым годом и пожелали им мирного неба, яркого солнца, а также исполнения всех желаний. Вместе с гуманитарным грузом отправили записи стихов и песен в исполнении курсантов.





Фото: ВА МВД России

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