Волгоградцам представили нового начальника академии МВД Павленкова

В Волгограде сегодня, 16 декабря, личному составу Волгоградской академии МВД РФ официально представили нового начальника – генерал-майора полиции Романа Павленкова. Как сообщает ИА «Высота 102», познакомил волгоградцев с новым руководителем заместитель МВД России генерал-лейтенант полиции Владимир Кубышко в режиме видео-конференц-связи.

Напомним, что о новом начальнике академии МВД ИА «Высота 102» сообщало неделю назад – 8 декабря. О смене руководства академии журналистам издания стало известно случайно – при очередном посещении сайта. Сегодня, 16 декабря, информацию об официальном мероприятии разместила пресс-служба академии, а также Волгоградская областная дума. Отметим, ответа на редакционный запрос от 8 декабря по поводу назначения Романа Павленкова из пресс-службы заведения до сих пор не поступало.

– На торжественном собрании присутствовали Федеральный инспектор по Волгоградской области аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Южном федеральном округе Павел Корчагин, первый заместитель председателя Волгоградской областной Думы Сергей Булгаков, руководители органов власти, правоохранительных ведомств и образовательных организаций региона, – сообщили в региональном парламенте. – Указ о назначении Романа Павленкова был подписан президентом Владимиром Путиным 5 декабря текущего года.

От имени губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова нового начальника академии приветствовал вице-губернатор – руководитель аппарата Губернатора Волгоградской области Евгений Харичкин.

– Основной задачей для себя вижу сохранение кадрового ядра, потенциала Волгоградской академии МВД России. Она в лучших традициях, в соответствии со знаком качества, осуществляет подготовку для профильных подразделений органов внутренних дел с использованием практико-ориентированного подхода и современного образовательного процесса. Приложу максимум усилий к тому, чтобы оправдать оказанное мне доверие, – сказал Роман Павленков в ответном слове.

Напомним, что до перевода в Волгоград генерал-майор полиции Павленков руководил Уральским юридическим институтом МВД России.