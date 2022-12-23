В Волгограде необычные Дед Мороз и Снегурочка вручили новогодние подарки семьям с детьми





Уже более 200 волгоградских семей получили поддержку от благотворительного фонда «Дари еду» и компании «Виво Маркет». В этот раз акция была ещё более трогательной, потому что в преддверии Нового года к ребятам приехали Дед Мороз и Снегурочка. Пятьдесят многодетных, малоимущих семей и семей, где воспитываются дети с инвалидностью, получили от оператора питания большие коробки с продуктами.





Костюмы сказочных героев на себя надели не нанятые актёры, а генеральный директор ООО «Виво Маркет» Мария Иванова и исполнительный директор компании Роман Ковалёв. Признались, что отложили все дела, чтобы самим принять участие в акции.





-Мы ведь важное дело делаем, поэтому мне самому хотелось принять участие в акции. Это не единственный благотворительный проект, в котором мы участвуем. «Виво Маркет» на регулярной основе занимается благотворительностью, и пока у нас есть такая возможность, мы будем заниматься этим всегда, - сказал Роман Ковалев.





Уже по традиции в коробках с подарками лежали: вкусная и любимая всеми школьниками Волгограда выпечка от «Виво Маркет», а также наборы самых нужных продуктов от партнёров компании: ИП Долматов, ИП Соболев, ИП Поминчук, ООО ЛТК, ООО «Новая линия», МОФ «Арго».





Мария Иванова, как настоящая Снегурочка, находила добрые и тёплые слова для каждого.





-Как ты красиво пишешь! А еще и английским занимаешься, и в школе хорошо учишься!, – ворковала Снегурочка с Марианной. – Как ты всё успеваешь? Вот мы с Дедушкой Морозом никогда ничего не успеваем!»





Многодетная мама троих богатырей Наталья Вакуленко пыталась усадить гостей пить чай, пока сыновья демонстрировали свои рисунки и работы, выполненные 3Д-рукой.





-Я благодарна вам за ваш труд, что не забываете нас и приезжаете. Мы сейчас сидим на карантине и за окном все серое и однообразное, а приехали и подарили праздник и хорошее настроение мне и детям, - сказала Наталья.





Напомним, что благотворительный проект «Дари еду» оказывает помощь продуктами питания людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Проект адресно помогает многодетным семьям, семьям, где воспитываются дети с инвалидностью, родителям-одиночкам, людям с инвалидностью, пенсионерам. Организаторы проекта устанавливают специальные боксы в торговых центрах и продуктовых супермаркетах, куда покупатели могут пожертвовать продукты. Собирают продукты длительного хранения в целой фабричной упаковке. Миссия проекта – развитие доступной и повседневной благотворительности.



