







- У нас нет подтверждения этой информации. Сервис работает штатно, сегодня на доставки вышло столько же курьеров, что и неделей ранее, - говорится в сообщении компании, поступившем в ИА «Высота 102».

Видеообращение доставщиков еды из Волгограда, у которых были закрыты лица, опубликовал Telegram-канал профсоюза «Курьер».

- Автокурьеры Волгограда присоединяются к общероссийской забастовке «Яндекса». Присоединяйтесь неравнодушные к нам. Только вместе мы отстоим свои права. С наступающим Новым годом! - говорят в своем видеообращении работники.

- У нас также нет подтверждения, что те, кто делают подобные заявления, сотрудничают с сервисом или в курсе текущих условий. Нам не поступало жалоб от реальных курьеров, которые выполняют заказы сервиса, - заверили в «Яндексе».

В компании также сообщили, что не видят причин для недовольства своих сотрудников.

- Декабрь время высокого спроса на услуги курьеров и их доходы растут. Сейчас курьеры в Волгограде в среднем зарабатывают 250 рублей в час или около 45 тысяч рублей в месяц, что соответствует среднему уровню дохода в городе. В декабре мы также вводим дополнительные бонусы для доставщиков, чтобы поддержать их в период, когда заказов особенно много. В этом году выделим на такие бонусы 70 млн рублей, - говорится в комментарии.

Напомним, что ранее профсоюз «Курьер» анонсировал пятидневную забастовку доставщиков еды в Москве и Санкт-Петербурге с 20 до 25 декабря. В профсоюзе поясняли, что недовольны «монополизацией отрасли» и снижением зарплат после поглощения «Яндексом» в августе 2022 года сервиса доставки Delivery Club. В частности, работники сервиса доставки еды требуют вернуть оплату в 110 рублей за заказ, пересмотреть систему штрафов, уменьшить зону доставки до 2 км для пеших курьеров и ввести практику заключения трудовых договоров.

Фото: скриншот с видео на Профсоюз «Курьер» / t.me