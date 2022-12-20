Общество 20.12.2022 12:19
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20.12.2022 12:19
Администрация Волгограда в результате аукционов приобрела квартиры в новостройках для 55 семей, которые переедут в новое жилье из аварийных домов. Как сообщили в мэрии, в рамках контрактов будут предоставлены 7 однокомнатных и 48 двухкомнатных квартир площадью от 28 до 49,3 кв. метров, которые преимущественно расположены в новостройках Кировского района.
Всего в общей сложности будет приобретено 63 квартиры.
- Конкурсные процедуры, необходимые для определения поставщиков еще 8 однокомнатных квартир, продолжаются, - уточнили в пресс-службе городской администрации.
Квартиры в новостройках приобретают для горожан, которых планируют расселить из ветхого жилья в 2023 году. Владельцы жилых помещений в аварийных домах получат квартиры в собственность, с теми, кто проживает на условиях социального найма, заключаются новые договоры. Жилье приобретается в рамках региональной программы «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жилье и городская среда».
Всего с начала текущего года муниципалитетом заключены контракты на приобретение более чем 850 квартир. Согласно контракту, в предоставляемых квартирах должны быть установлены кухонные плиты и сантехника, а также выполнена чистовая отделка.
Всего в рамках выполнения национального проекта до сентября 2025 года из 253 аварийных домов в Волгограде будут переселены порядка 10 тысяч человек.
Фото из архива ИА «Высота 102»
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