Общество

15 волгоградцев отправились на охрану московского Кремля

Общество 20.12.2022 09:03
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20.12.2022 09:03


В Волгоградской области отправили 15 лучших призывников на службу в Президентский полк. Как сообщили ИА «Высота 102» в ЮВО, призывники прошли строгий отбор и соответствуют всем требованиям, необходимым для прохождения службы в элитном подразделении - это рост от 175 до 190 см, хорошее знание русского языка, отсутствие дефектов речи и татуировок на теле, отличное здоровье и среднее общее образование. Кроме того, все молодые люди прошли психологические тесты и медицинское обследование. 

Президентский полк охраняет Кремль. Кроме того, срочники несут  службу в почетном карауле у Вечного огня на могиле Неизвестного солдата.

Всего в ходе осеннего призыва 2022 года  в войска будет направлено около 2 тыс. человек из Волгоградской области. Они будут проходить военную службу в основном в соединениях и воинских частях Южного военного округа.

Фото сайта Южного военного округа

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