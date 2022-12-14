Нужны дороги и тротуары: в Волгоградской области займутся инфраструктурой Камышина









Программу комплексного социально-экономического развития Камышина разработают в 2023 году. Такое решение озвучил сегодня, 14 декабря, в ходе рабочей поездки в Камышинский район губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

- Время подошло — считаю возможным в следующем году перейти к созданию программы социально-экономического развития Камышина. Она должна включать в себя развитие современной инфраструктуры. Есть большая потребность в развитии дорожной инфраструктуры — мы уже многое сделали, но, к сожалению, пока еще есть объекты, не соответствующие требованиям. Надо делать не только дороги, но и тротуары, придорожную часть: нужно не просто положить хорошее полотно, но и предусмотреть остановочные павильоны, оформить фасады зданий, - сказал глава региона.













Губернатор напомнил, что Камышин является центром для пяти-шести муниципальных образований, находящихся поблизости.

В ходе рабочей поездки глава региона проинспектировал результаты строительства новой инфекционной больницы , где поставил задачи по возведению поликлиники на 800 мест. Также Андрей Бочаров ознакомился с ходом благоустройства центральной набережной Камышина. Ее реконструируют с 2016 года. Работы ведутся в несколько этапов. Последний предстоит завершить в 2023 году.













В перспективе в Камышине планируют обустроить современный речной причал для приема кораблей класса «река-море».

Программный подход к развитию территорий в Волгоградской области ранее уже применялся в Волгограде, Волжском и Михайловке.

Фото: администрация Волгоградской области



