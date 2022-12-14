Марат Хуснуллин пообещал каток губернатору Волгоградской области

Общество 14.12.2022 08:43
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14.12.2022 08:43
Вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин отметил Волгоградскую область за эффективную работу по реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на телеграм-канал федерального чиновника, Марат Хуснуллин назвал в докладе президенту 10 отличившихся в этом направлении регионов страны, в том числе и Волгоградскую область.
- Наградим руководителей регионов традиционными катками! – написал вице-премьер в телеграм-канале.
Напомним, накануне президент России Владимир Путин по видеосвязи открыл в нескольких субъектах страны объекты транспортной инфраструктуры.
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