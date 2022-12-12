«Одной рукой дают, другой отбирают»: власти Камышина отказали в льготах ребенку мобилизованного

Общество 12.12.2022 18:13
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12.12.2022 18:13
Жительница Камышина Волгоградской области Ульяна Т. считает незаконным отказ в предоставлении льгот по оплате детского сада ее ребенку в рамках мер социальной поддержки семьям мобилизованных в регионе.
– Я получила официальный отказ от администрации Камышина, в котором мне сообщили, что мой ребенок не может рассчитывать на льготы, так как его отец был призван не с территории Волгоградской области. Считаю, что такой подход нарушает права моего несовершеннолетнего сына, который прописан и проживает в Волгоградской области, – сообщила ИА «Высота 102» собеседница агентства.
Жительница Камышина пояснила, что находится с отцом ребенка в разводе. Бывший муж прописан в Пензенской области, но до мобилизации работал в Московской области, откуда его и призвали 4 октября текущего года. Она с сыном живет в Камышине Волгоградской области, где ребенок ходит в детский садик. Мальчику 2 года 10 месяцев.
– В детском саду мне сказали, что нужно предоставить справку с военкомата и написать заявление на предоставление льгот. Я выполнила это условие. Справку мне дали в военном комиссариате Тверского района Центрального административного округа Москвы. В детском саду документы взяли и сказали, что отправят их на комиссию, – рассказала Ульяна.
На днях ей пришел письменный отказ, в котором указано, что ее заявление об освобождении от родительской платы, взимаемой за присмотр и уход за ребенком, было рассмотрено на заседании межведомственной муниципальной комиссии по оказанию социальной поддержки семьям мобилизованных граждан.
– В связи с тем, что гражданин <...> призван на военную службу по мобилизации не с территории Волгоградской области, комиссией принято решение об отказе в предоставлении Вам заявленной меры социальной поддержки, – говорится в письме, которое есть в распоряжении редакции.
Чиновники пояснили, что в соответствии с постановлением губернатора Волгоградской области от 12.10.2022 г. № 622 «О дополнительных мерах социальной поддержки семей граждан, принимающих участие в специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и Украины» дополнительные меры социальной поддержки оказываются семьям граждан, призванных на территории Волгоградской области.
– Получается, что мой ребенок, который проживает здесь, лишается всего, хотя его отца тоже мобилизовали. Выходит, что одной рукой ему дают льготы, а другой отнимают? Это несправедливо и неправильно. Считаю, что это постановление нарушает права моего сына и других детей, которые оказались в аналогичной ситуации, – уверена Ульяна.
Жительница Камышина намерена обратиться за защитой прав несовершеннолетнего сына в прокуратуру Волгоградской области.
Как сообщили в региональном комитете образования, науки и молодёжной политики, освобождение от платы за детский сад осуществляется на основании решения межведомственной муниципальной комиссии, созданной для оперативного решения вопросов оказания социальной поддержки семьям граждан, мобилизованных на территории Волгоградской области.
– Каждый такой случай рассматривается индивидуально – в особом порядке и с пристальным вниманием – на основании документов, подтверждающих несение службы мобилизованным гражданином в зоне СВО, – подчеркнули в облкомобразования.
По информации регионального комитета социальной защиты, для работы с семьями мобилизованных привлекаются специалисты соцзащиты и волонтёры, для этого необходимо обратиться в учреждение соцзащиты по месту жительства.
– Данной семье все положенные меры соцподдержки в настоящий момент осуществляются в полном размере, – заверили в этом ведомстве.
Не исключено впрочем, сообщает ИА «Высота 102», что в Камышине будет проведена повторная комиссия по вопросу данной семьи. Органами, как стало известно информагентству, уже направлен уточняющий запрос в Министерство обороны РФ.
В обладмине напомнили, что семьям мобилизованных граждан предусмотрены различные формы поддержки, среди которых бесплатное посещение занятий детям, зачисление детей в первоочередном порядке в лагеря отдыха и т.д. Кроме того, семья мобилизованного гражданина может воспользоваться уже существующими на территории Волгоградской области мерами социальной поддержки в рамках национального проекта «Демография». Это ежемесячная денежная выплата при рождении первенца размером почти 12 тысяч рублей, выплата при рождении третьего и последующих детей в аналогичном размере. Также действуют региональные меры поддержки: родительский капитал, единовременная выплата молодым мамам до 24 лет, выплата при рождении второго ребенка до достижения первому трех лет. При этом семье будет оказано содействие в оформлении выплат, на которое семья имеет право.
Что касается помощи по линии социальной защиты, то члены семей мобилизованных имеют право на внеочередное предоставление срочных социальных услуг (широкий перечень от содействия в оформлении документов, помощи в доставке продуктов и т.д. до психологической помощи, содействие в работе с центрами соцзащиты по признанию нуждаемости, подаче заявлений на выплаты и т.д.) и направление в организации стационарного соцобслуживания, предоставление в первоочередном порядке технических средств реабилитации во временное пользование бесплатно и содействие в оформлении мер социальной поддержки.
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