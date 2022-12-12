Общество

«Одной рукой дают, другой отбирают»: власти Камышина отказали в льготах ребенку мобилизованного

Общество 12.12.2022 18:13
0
12.12.2022 18:13



Жительница Камышина Волгоградской области Ульяна Т. считает незаконным отказ в предоставлении льгот по оплате детского сада ее ребенку в рамках мер социальной поддержки семьям мобилизованных в регионе. 
Я получила официальный отказ от администрации Камышина, в котором мне сообщили, что мой ребенок не может рассчитывать на льготы, так как его отец был призван не с территории Волгоградской области. Считаю, что такой подход нарушает права моего несовершеннолетнего сына, который прописан и проживает в Волгоградской области, – сообщила ИА «Высота 102» собеседница агентства.
Жительница Камышина пояснила, что находится с отцом ребенка в разводе. Бывший муж прописан в Пензенской области, но до мобилизации работал в Московской области, откуда его и призвали 4 октября текущего года. Она с сыном живет в Камышине Волгоградской области, где ребенок ходит в детский садик. Мальчику 2 года 10 месяцев.
– В детском саду мне сказали, что нужно предоставить справку с военкомата и написать заявление на предоставление льгот. Я выполнила это условие. Справку мне дали в военном комиссариате Тверского района Центрального административного округа Москвы. В детском саду документы взяли и сказали, что отправят их на комиссию, – рассказала Ульяна.
На днях ей пришел письменный отказ, в котором указано, что ее заявление об освобождении от родительской платы, взимаемой за присмотр и уход за ребенком, было рассмотрено на заседании межведомственной муниципальной комиссии по оказанию социальной поддержки семьям мобилизованных граждан.
В связи с тем, что гражданин <...> призван на военную службу по мобилизации не с территории Волгоградской области, комиссией принято решение об отказе в предоставлении Вам заявленной меры социальной поддержки, – говорится в письме, которое есть в распоряжении редакции.
Чиновники пояснили, что в соответствии с постановлением губернатора Волгоградской области от 12.10.2022  г. № 622 «О дополнительных мерах социальной поддержки семей граждан, принимающих участие в специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и Украины» дополнительные меры социальной поддержки оказываются семьям граждан, призванных на территории Волгоградской области.
Получается, что мой ребенок, который проживает здесь, лишается всего, хотя его отца тоже мобилизовали. Выходит, что одной рукой ему дают льготы, а другой отнимают? Это несправедливо и неправильно. Считаю, что это постановление нарушает права моего сына и других детей, которые оказались в аналогичной ситуации, – уверена Ульяна.
Жительница Камышина намерена обратиться за защитой прав несовершеннолетнего сына в прокуратуру Волгоградской области.
Как сообщили в региональном комитете образования, науки и молодёжной политики, освобождение от платы за детский сад осуществляется на основании решения межведомственной муниципальной комиссии, созданной для оперативного решения вопросов оказания социальной поддержки семьям граждан, мобилизованных на территории Волгоградской области. 
Каждый такой случай рассматривается индивидуально – в особом порядке и с пристальным вниманием – на основании документов, подтверждающих несение службы мобилизованным гражданином в зоне СВО, – подчеркнули в облкомобразования.
По информации регионального комитета социальной защиты, для работы с семьями мобилизованных привлекаются специалисты соцзащиты и волонтёры, для этого необходимо обратиться в учреждение соцзащиты по месту жительства. 
Данной семье все положенные меры соцподдержки в настоящий момент осуществляются в полном размере, – заверили в этом ведомстве.

Не исключено впрочем, сообщает ИА «Высота 102», что в Камышине будет проведена повторная комиссия по вопросу данной семьи. Органами, как стало известно информагентству, уже направлен уточняющий запрос в Министерство обороны РФ. 
В обладмине напомнили, что семьям мобилизованных граждан предусмотрены различные формы поддержки, среди которых бесплатное посещение занятий детям, зачисление детей в первоочередном порядке в лагеря отдыха и т.д. Кроме того, семья мобилизованного гражданина может воспользоваться уже существующими на территории Волгоградской области мерами социальной поддержки в рамках национального проекта «Демография». Это ежемесячная денежная выплата при рождении первенца размером почти 12 тысяч рублей, выплата при рождении третьего и последующих детей в аналогичном размере. Также действуют региональные меры поддержки: родительский капитал, единовременная выплата молодым мамам до 24 лет, выплата при рождении второго ребенка до достижения первому трех лет. При этом семье будет оказано содействие в оформлении выплат, на которое семья имеет право.
Что касается помощи по линии социальной защиты, то члены семей мобилизованных имеют право на внеочередное предоставление срочных социальных услуг (широкий перечень от содействия в оформлении документов, помощи в доставке продуктов и т.д. до психологической помощи, содействие в работе с центрами соцзащиты по признанию нуждаемости, подаче заявлений на выплаты и т.д.) и направление в организации стационарного соцобслуживания, предоставление в первоочередном порядке технических средств реабилитации во временное пользование бесплатно и содействие в оформлении мер социальной поддержки.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
12.12.2022 20:33
Общество 12.12.2022 20:33
Комментарии 0

0
Далее
Общество
12.12.2022 20:09
Общество 12.12.2022 20:09
Комментарии

0
Далее
Общество
12.12.2022 20:03
Общество 12.12.2022 20:03
Комментарии

0
Далее
Общество
12.12.2022 19:47
Общество 12.12.2022 19:47
Комментарии

0
Далее
Общество
12.12.2022 18:47
Общество 12.12.2022 18:47
Комментарии

0
Далее
Общество
12.12.2022 17:29
Общество 12.12.2022 17:29
Комментарии

0
Далее
Общество
12.12.2022 16:10
Общество 12.12.2022 16:10
Комментарии

0
Далее
Общество
12.12.2022 16:03
Общество 12.12.2022 16:03
Комментарии

0
Далее
Общество
12.12.2022 15:24
Общество 12.12.2022 15:24
Комментарии 0

0
Далее
Общество
12.12.2022 14:51
Общество 12.12.2022 14:51
Комментарии 0

0
Далее
Общество
12.12.2022 14:50
Общество 12.12.2022 14:50
Комментарии

0
Далее
Общество
12.12.2022 13:58
Общество 12.12.2022 13:58
Комментарии

0
Далее
Общество
12.12.2022 13:32
Общество 12.12.2022 13:32
Комментарии

0
Далее
Общество
12.12.2022 13:31
Общество 12.12.2022 13:31
Комментарии

0
Далее
Общество
12.12.2022 11:46
Общество 12.12.2022 11:46
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:33
Налоговая приглашает волгоградцев на День открытых дверей 15 декабряСмотреть фотографии
20:09
Приставы с полицией разыскивают уклонистов-должников на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
20:03
Переохлажденную морось и гололед спрогнозировали синоптики в Волгограде и областиСмотреть фотографии
18:47
В Волгограде стали известны первые лауреаты премии Олега ИншаковаСмотреть фотографии
18:13
«Одной рукой дают, другой отбирают»: власти Камышина отказали в льготах ребенку мобилизованногоСмотреть фотографии
17:29
После обращения к генпрокурору жителям поселка под Волгоградом пообещали водопроводСмотреть фотографии
17:26
В Волгограде за убийство брата-близнеца осудили жителя Санкт-ПетербургаСмотреть фотографии
16:23
Волжский абразивный завод по итогам форума вышел на новый уровень партнерских отношенийСмотреть фотографии
16:10
«Так положено»: в Волжском ветеран боевых действий не смог оформить льготный проездной без справки о доходахСмотреть фотографии
16:03
Учащихся 9 школ отправили на удалёнку в Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:24
Волгоградский отель «Старт» стал победителем Национальной гостиничной премии 2022Смотреть фотографии
15:03
«Была ваша, стала наша»: в Волжском ши-тцу наглым образом похитили у хозяйкиСмотреть фотографии
14:51
Мэрия Волгограда отметила заслуги призеров Всероссийского конкурса «Лучшая столовая 2022»Смотреть фотографии
14:50
«Думали, это все в прошлом»: волгоградцы сняли на видео очередь на улице в поликлиникуСмотреть фотографииCмотреть видео
14:39
Правительство РФ выделяет 1,1 млрд рублей на кукурузный завод в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:16
Банк Уралсиб запустил акцию «НИ ХАО» для бизнес-клиентов, работающих с юанямиСмотреть фотографии
13:58
Районы Волгоградской области присоединяются к мораторию на новогодние гулянияСмотреть фотографии
13:57
Женщину ударил в лицо, мужчину – в живот трижды: волгоградец устроил резню в Тракторозаводском районеСмотреть фотографии
13:32
Жители поселка под Волгоградом попросили у генпрокурора водопроводСмотреть фотографии
13:31
Фронтовики Евгений Рогов и Виктор Шестель стали почетными гражданами Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:52
Под Волгоградом две хуторянки лишились имущества после обряда по снятию порчиСмотреть фотографии
12:16
«Мы все заложники самоубийцы»: жильцам дома в Волгограде из-за нехорошей квартиры перекрыли газСмотреть фотографии
11:54
РУСАЛ получил премию «Дебют года» на XX Российском облигационном конгрессеСмотреть фотографии
11:46
Приставы откроют временный пункт для должников на ж/д вокзале ВолгоградаСмотреть фотографии
11:03
Первые письма в зону СВО отправили военным жители ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
10:40
Вторая авиакомпания запускает чартеры из Волгограда в Шарм-Эль-ШейхСмотреть фотографии
10:34
В Волгоградской области в двух пожарах погибли двое мужчинСмотреть фотографии
10:33
На Ангарском в Волгограде восстановили движение трамвая №2Смотреть фотографии
10:29
Губернатор Бочаров провел оперативное совещание по безопасности в регионеСмотреть фотографии
09:36
Военнослужащие проходят боевое слаживание в Волгоградской областиСмотреть фотографии
 