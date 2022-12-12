«Одной рукой дают, другой отбирают»: власти Камышина отказали в льготах ребенку мобилизованного









Жительница Камышина Волгоградской области Ульяна Т. считает незаконным отказ в предоставлении льгот по оплате детского сада ее ребенку в рамках мер социальной поддержки семьям мобилизованных в регионе.

– Я получила официальный отказ от администрации Камышина, в котором мне сообщили, что мой ребенок не может рассчитывать на льготы, так как его отец был призван не с территории Волгоградской области. Считаю, что такой подход нарушает права моего несовершеннолетнего сына, который прописан и проживает в Волгоградской области, – сообщила ИА «Высота 102» собеседница агентства.

Жительница Камышина пояснила, что находится с отцом ребенка в разводе. Бывший муж прописан в Пензенской области, но до мобилизации работал в Московской области, откуда его и призвали 4 октября текущего года. Она с сыном живет в Камышине Волгоградской области, где ребенок ходит в детский садик. Мальчику 2 года 10 месяцев.

– В детском саду мне сказали, что нужно предоставить справку с военкомата и написать заявление на предоставление льгот. Я выполнила это условие. Справку мне дали в военном комиссариате Тверского района Центрального административного округа Москвы. В детском саду документы взяли и сказали, что отправят их на комиссию, – рассказала Ульяна.

На днях ей пришел письменный отказ, в котором указано, что ее заявление об освобождении от родительской платы, взимаемой за присмотр и уход за ребенком, было рассмотрено на заседании межведомственной муниципальной комиссии по оказанию социальной поддержки семьям мобилизованных граждан.

– В связи с тем, что гражданин <...> призван на военную службу по мобилизации не с территории Волгоградской области, комиссией принято решение об отказе в предоставлении Вам заявленной меры социальной поддержки, – говорится в письме, которое есть в распоряжении редакции.

Чиновники пояснили, что в соответствии с постановлением губернатора Волгоградской области от 12.10.2022 г. № 622 «О дополнительных мерах социальной поддержки семей граждан, принимающих участие в специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и Украины» дополнительные меры социальной поддержки оказываются семьям граждан, призванных на территории Волгоградской области.

– Получается, что мой ребенок, который проживает здесь, лишается всего, хотя его отца тоже мобилизовали. Выходит, что одной рукой ему дают льготы, а другой отнимают? Это несправедливо и неправильно. Считаю, что это постановление нарушает права моего сына и других детей, которые оказались в аналогичной ситуации, – уверена Ульяна.

Жительница Камышина намерена обратиться за защитой прав несовершеннолетнего сына в прокуратуру Волгоградской области.