Общество 05.12.2022 15:35
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05.12.2022 15:35
В ЦПКиО Волгограда сегодня торжественно открыли скульптурную композицию «Серп и молот». Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградской областной думе, мероприятие приурочили к 100-летию образования СССР. В церемонии приняли участие депутаты областной и городской дум, представители ветеранского сообщества и юнармейцы. Среди них были замечены спикер регпарламента Александр Блошкин, депутаты облдумы Тамара Головачева и Александр Рыгин, сенатор Николай Семисотов.
Участники мероприятия заявили, что серп и молот являются символом Советского Союза, страны, которая «сломала хребет фашизму, смогла за короткое время отстроить города, наладить промышленное производство и создать атомную энергетику». И выразили уверенность, что это место будет пользоваться популярностью как у волгоградцев, так и у гостей города-героя.
Напомним, ранее трехметровая скульптурная композиция располагалась на границе Ворошиловского и Центрального районов. Знак, символизирующий единство рабочих и крестьян, был установлен в 1967 году к 50-летию Октябрьской революции. За долгие годы обшивка памятника обветшала и покрылась коррозией. После реставрации было решено установить его на новом месте – в ЦПКиО. Для этого здесь был подготовлен бетонный постамент.
Открытие скульптуры – это лишь одно из мероприятий, посвященных 100-летию образования СССР. В регионе пройдут выставки, викторины, а 6 декабря в областной думе состоится заседание круглого стола на данную тему.
Фото сайта Волгоградкой областной думы
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