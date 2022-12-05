







«Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие») и аналитическое агентство «АВТОСТАТ» провели совместное исследование рынка новых легковых автомобилей в России и определили его финансовую емкость* по итогам октября 2022 года. Согласно результатам исследования, во второй месяц осени жители РФ потратили на покупку машин 88,7 млрд рублей. Это на 5% меньше, чем месяцем ранее (в сентябре – 93,6 млрд рублей), и на 65% меньше, чем в октябре 2021 года (253,7 млрд рублей). При этом затраты россиян снизились по всем брендам, кроме китайских и японских. Всего же в октябре нынешнего года было продано 44,2 тыс. новых легковых автомобилей – на 3% меньше результата сентября (45,4 тыс. штук).

Премиум-сегмент начал расти

В октябре выросла доля премиальных машин в структуре финансовой емкости. Во второй месяц осени жители нашей страны купили 994 новых автомобиля премиум-сегмента (на 13% больше, чем в сентябре), потратив на это 7,5 млрд рублей (+15%). Как следствие, доля премиальных машин в структуре затрат за месяц увеличилась с 7% до 8%. А вот доля автомобилей массового сегмента, напротив, сократилась – с 93% до 92%. Объем их реализации в октябре составил 43,2 тыс. единиц (-3% к сентябрю), а затраты на покупку – 81,2 млрд рублей (-7%).

«Китайцы» и «японцы» оказались «в плюсе»

Несмотря на снижение финансовой емкости в целом, отдельные бренды демонстрируют рост. Если рассматривать их по стране происхождения, то китайские и японские марки показывают прирост затрат, а корейские, европейские, российские и американские – падение.

Больше всего денег в октябре россияне потратили на автомобили китайских брендов – 38 млрд рублей или 43% от общего объема. И это на 6% больше, чем в сентябре. Примерно равное количество финансовых средств было потрачено на машины российских и корейских марок (17,2 млрд и 16,5 млрд рублей соответственно), но это на 6% и 26% меньше, чем месяцем ранее.

Машины из других стран обошлись в еще меньшие суммы. Так, на «европейцев» ушло 10 млрд рублей (-5% к сентябрю), на «японцев» – 6,9 млрд рублей (+10%), а на «американцев» – 0,2 млрд рублей (-35%). Поскольку китайские и японские бренды показали положительную динамику, то их доля в структуре финансовой емкости выросла. У «китайцев» она увеличилась с 38% (в сентябре) до 43% (в октябре), а у «японцев» – с 7% до 8%. При этом наиболее заметно сократилась доля «корейцев» (с 24% до 19%).

Также стоит отметить, что по объемам продаж лидируют отечественные марки, автомобили которых в октябре разошлись тиражом в 20,2 тыс. единиц (доля – 46%). «Китайцы» в этом плане вторые (13,5 тыс. шт.; 31%), «корейцы» – снова третьи (5,3 тыс. шт.; 12%).

Три четверти всех денег ушло на кроссоверы и внедорожники

Сегмент SUV упрочил свое положение на российском рынке. В середине осени россияне стали обладателями 25,6 тыс. новых кроссоверов и внедорожников, потратив на них 66,5 млрд рублей. Таким образом, на долю сегмента SUV в октябре пришлось 58% общих продаж и 75% всех затраченных средств (месяцем ранее – 53% и 72% соответственно).

Второе место на российском рынке традиционно занимают автомобили В-класса. По итогам октября было реализовано 15,7 тыс. новых таких машин на сумму 14,5 млрд рублей. Доля данного сегмента составила 36% в объеме реализации и 16% – в деньгах (38% и 18% соответственно в сентябре). Таким образом, на долю этих двух сегментов (SUV и B) пришлось 94% от общего объема продаж и 91% всей финансовой емкости рынка.

Затраты на покупку кроссоверов и внедорожников за месяц уменьшились только на 1%, а машин В-класса – на 12%. Отрицательная динамика затрат зафиксирована и в целом ряде других сегментов, кроме автомобилей А-класса (+11%), F-класса (+9%), минивэнов (+28%) и пикапов (+7%). Впрочем, доля каждого из них не превышает и 2%.

– Прирост затрат россиян на покупку автомобилей отдельных категорий – несмотря на снижение в целом по рынку – свидетельствует о росте объемов параллельного импорта. Наиболее отчетливо это видно на примере японских и премиальных марок. Официальные поставки этих машин на российский рынок прекращены, поэтому они все чаще привозятся к нам по схеме параллельного импорта. Причем тут стали набирать популярность и те модели, которые ранее пользовались ограниченным спросом, к примеру, пикапы, минивэны, небольшие компактные автомобили, дорогие машины, электромобили. Такие машины уже встречаются в продаже у официальных дилеров, поэтому данная тенденция может только усилиться. Впрочем, пока параллельный импорт не в состоянии компенсировать потерянные объемы рынка, – объясняют в пресс-службе «Открытие Авто».

– Китайские и российские марки продолжают укреплять свои позиции на рынке. По сути, это оставшиеся «в живых» производители, которые сегодня осуществляют официальные поставки автомобилей в свои дилерские сети. Мы видим, что уже три четверти всех продаж принадлежат LADA и «китайцам», которые делают ставку на сегменты SUV и В. Как следствие, на долю кроссоверов, внедорожников и машин В-класса приходится уже более 90% как в объеме реализации, так и в финансовой емкости. Но благодаря более высокой средней цене китайские производители собирают на своих автомобилях больше денег, чем отечественные, хотя и продают меньше них, – отмечают в пресс-службе аналитического агентства «АВТОСТАТ».

* Финансовая емкость – сумма денег, которую в общей сложности потратили россияне на покупку новых легковых машин за отчетный период. Рассчитана на основе средневзвешенных цен новых легковых автомобилей и их продаж за отчетный месяц.



