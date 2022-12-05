Общество 05.12.2022 20:51
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05.12.2022 20:51
26% жителей Южного федерального округа готовы воспользоваться государственными программами льготной ипотеки, если их продлят после 2022 года. 12% уже имеют льготные ипотечные кредиты. 36% поддерживают продление всех госпрограмм поддержки ипотеки в 2023 году. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие» и СК «Росгосстрах».
27% опрошенных заявили, что уже взяли ипотечный кредит, из них 15% - рыночный и 12% - льготный. Льготную ипотека на жилье в новостройках, семейную льготную ипотеку (для семей с детьми, родившимися с 1 января 2018 года) и сельской ипотекой воспользовались по 4%.
26% готовы воспользоваться льготными ипотечными госпрограммами, если они будут действовать после 2022 года (15% скорее готовы, 11% определенно готовы). 42% не намерены лично пользоваться льготной ипотекой в будущем (21% определенно не готовы и 21% скорее не готовы). Почти треть респондентов (32%) затруднились ответить на этот вопрос.
Главными преимуществами государственных программ льготной ипотеки (открытый вопрос, можно было давать более одного варианта ответа) южане считают удешевление ипотечных кредитов (44%), помощь в строительстве нового жилья (27%), стимулирование рождаемости (16%). 12% считают, что ипотека помогает в развитии сельских населенных пунктов. При этом 20% не видят у таких программ никаких преимуществ.
Главные недостатки государственных программ льготной ипотеки (открытый вопрос, можно было давать более одного варианта ответа), по мнению жителей ЮФО - слишком много ограничений в условиях выдачи кредитов (47%), стимулируют рост цен на жилье (46%), слишком маленький размер кредита, чтобы купить подходящее по качеству жилье (18%) или жилье в крупном городе (11%). При этом 11% не обнаружили в таких программах никаких недостатков.
87% опрошенных хотели бы продлить те или иные действующие льготные государственные ипотечные программы после 2022 года. 36% считают, что нужно продлить все программы, 28% выступают за продление льготной ипотеки с господдержкой в новостройках. Семейную ипотеку хотели бы продлить 27%, сельскую ипотеку - 26%, Дальневосточную – 6%. Против продления всех госпрограмм льготной ипотеки только 13% опрошенных.
*Опрос проведен банком «Открытие» и СК «Росгосстрах» 25-30 ноября методом онлайн-интервью по репрезентативной выборке среди 1005 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.
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