







Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области предупреждает жителей о сомнительном масле, произведенном на несуществующем предприятии в Свердловской области.

Как сообщили в территориальном управлении, на потребительском рынке в субъектах РФ выявлено фальсифицированное масло сладко-сливочное «Крестьянское», произведенное ИП Филиппов А.В. (Свердловская обл., г. Полевской, Западный промышленный район, 1/1А, стр.10) и ИП Мамедов П.Н. (Свердловская обл., г. Полевской, Западный промышленный район, 1/1А, стр.10).

- В ходе мероприятий, проведенных Управлением Роспотребнадзора по Свердловской области, установлено, что деятельность по производству молочной продукции вышеуказанными индивидуальными предпринимателями по адресу Свердловская обл., г. Полевской, Западный промышленный район, 1/1А, стр.10 не осуществляется, - сообщает ведомство.

Приняты меры, направленные на недопущение оборота фальсифицированной продукции. Информация направлена в правоохранительные органы Свердловской области для принятия мер в соответствии с действующим законодательством.

В случае выявления в реализации продукции, выработанной несуществующими предприятиями, граждан и организации просят сообщать о данных фактах в Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области.



