Общество 04.12.2022 15:36
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04.12.2022 15:36
Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области предупреждает жителей о сомнительном масле, произведенном на несуществующем предприятии в Свердловской области.
Как сообщили в территориальном управлении, на потребительском рынке в субъектах РФ выявлено фальсифицированное масло сладко-сливочное «Крестьянское», произведенное ИП Филиппов А.В. (Свердловская обл., г. Полевской, Западный промышленный район, 1/1А, стр.10) и ИП Мамедов П.Н. (Свердловская обл., г. Полевской, Западный промышленный район, 1/1А, стр.10).
- В ходе мероприятий, проведенных Управлением Роспотребнадзора по Свердловской области, установлено, что деятельность по производству молочной продукции вышеуказанными индивидуальными предпринимателями по адресу Свердловская обл., г. Полевской, Западный промышленный район, 1/1А, стр.10 не осуществляется, - сообщает ведомство.
Приняты меры, направленные на недопущение оборота фальсифицированной продукции. Информация направлена в правоохранительные органы Свердловской области для принятия мер в соответствии с действующим законодательством.
В случае выявления в реализации продукции, выработанной несуществующими предприятиями, граждан и организации просят сообщать о данных фактах в Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области.
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