Стало известно состояние 20-летней сотрудницы МБУ «Северное», на которую накануне было совершено нападение во время выезда на отлов бездомных собак. Как сообщили ИА «Высота 102» в комитете здравоохранения Волгоградской области, пострадавшая прошла обследование в больнице №25. После оказания медицинской помощи 20-летнюю девушку отправили на амбулаторное лечение.

Как сообщало ИА «Высота 102», вопиющая история произошла 29 ноября на территории организации в Дзержинском районе, руководство которой направило заявку на отлов нескольких животных. Когда сотрудники прибыли на место, на них напал мужчина, который избил девушку дубиной, ударил другого рабочего и разбил стекло служебного автомобиля.

Полицейские проводят проверку по факту нападения на работников МБУ «Северное». В отдел для разбирательства был доставлен подозреваемый – 50-летний мужчина.

Напомним, сотрудники службы отлова забирают бродячих животных с улиц Волгограда и транспортируют на участок предприятия, где они проходят карантин, ветеринарное обследование. После чего собак прививают от бешенства, стерилизуют, а после заживления швов возвращают в среду обитания.