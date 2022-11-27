Общество

Волгоградам рассказали, каким будет начало календарной зимы

Общество 27.11.2022 08:01
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27.11.2022 08:01


На новой неделе наступит календарная зима. Как сообщает ИА «Высота 102», жителей Волгограда ждут стабильные минусовые температуры днем, а ближе к выходным выпадет долгожданный снег. 

— Завтра, 28 ноября, в городе на Волге осадки маловероятны. Ветер северо-восточного направления 6-11 м/с. В ночные часы -2...-4 °С, днем -2...0 °С, — рассказали информагентству в Волгоградском Гидрометцентре. — Во вторник, 29 ноября, в областном центре также без существенных осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Ночью столбики термометров покажут -6...-8 °С, днем -3...-5 °С.

По информации погодного сервиса Gismeteo, новая неделя принесет в город на Волге первый небольшой снег. Уже со вторника в Волгограде установятся стабильные минусовые температурные значения от -2...-4 °С. Ночью в течение недели от -4 до -6 °С. В четверг, 1 декабря, в областной столице солнечно и до -2 °С днем, ночью до -5 °С. К воскресенью, 4 декабря, прогнозисты обещают пасмурную погоду и небольшой снег. Днем в Волгограде до -2 °С, в ночной период до -4 °С.

Сегодня в городе-герое без существенных осадков, ветер восточный 8-13 м/с. После обеда воздух прогреется до 0...+2 °С.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102» 

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