Массовые беспорядки в колонии Камышина подавили в ходе учений

Общество 25.11.2022 09:32
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25.11.2022 09:32
Тактико-специальные учения по пресечению массовых беспорядков осужденных прошли на базе исправительной колонии №5 города Камышина Волгоградской области.
Как сообщили в УФСИН России по региону, двое осужденных, которые содержались в запираемом помещении со строгими условиями отбывания наказания, по замыслу учений, совершили нападение на младшего инспектора. После этого они преодолели ограждение изолированного участка и проникли в общежитие двух отрядов, где забаррикадировали дверь. После сработки системы тревожной сигнализации на место происшествия прибыла резервная группа.
Осужденные не реагировали на требования администрации учреждения и спровоцировали других к неповиновению. Осужденные вели себя агрессивно, отказывались от переговоров, повредили электрический кабель и угрожали устроить поджог здания.
В связи со складывающейся обстановкой руководством оперативного штаба было принято решение о применении силового воздействия к осужденным. Силами бойцов отряда специального назначения «Барс» УФСИН России по Волгоградской области во взаимодействии с полицией и Росгвардией удалось пресечь противоправные действия осужденных.
За ходом учений следили начальник УФСИН России по Волгоградской области генерал-майор внутренней службы Александр Просвернин и руководители исправительных учреждений, дислоцируемых в Камышине. Отмечается, что поставленные задачи были выполнены в полном объеме.
Фото: УФСИН России по Волгоградской области
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