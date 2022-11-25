Массовые беспорядки в колонии Камышина подавили в ходе учений









Тактико-специальные учения по пресечению массовых беспорядков осужденных прошли на базе исправительной колонии №5 города Камышина Волгоградской области.













Как сообщили в УФСИН России по региону, двое осужденных, которые содержались в запираемом помещении со строгими условиями отбывания наказания, по замыслу учений, совершили нападение на младшего инспектора. После этого они преодолели ограждение изолированного участка и проникли в общежитие двух отрядов, где забаррикадировали дверь. После сработки системы тревожной сигнализации на место происшествия прибыла резервная группа.













Осужденные не реагировали на требования администрации учреждения и спровоцировали других к неповиновению. Осужденные вели себя агрессивно, отказывались от переговоров, повредили электрический кабель и угрожали устроить поджог здания.













В связи со складывающейся обстановкой руководством оперативного штаба было принято решение о применении силового воздействия к осужденным. Силами бойцов отряда специального назначения «Барс» УФСИН России по Волгоградской области во взаимодействии с полицией и Росгвардией удалось пресечь противоправные действия осужденных.













За ходом учений следили начальник УФСИН России по Волгоградской области генерал-майор внутренней службы Александр Просвернин и руководители исправительных учреждений, дислоцируемых в Камышине. Отмечается, что поставленные задачи были выполнены в полном объеме.

Фото: УФСИН России по Волгоградской области



