Школьная столовая из Волгограда стала призером Всероссийского конкурса «Лучшая школьная столовая – 2022»

МОУ СШ №75 Красноармейского района завоевала второе место в номинации «Лучшая столовая города – миллионника 2022». Оператором питания в этой школе является компания «Виво Маркет». Награждение победителей состоялось в Москве в Общественной палате Российской Федерации. А финал Всероссийского конкурса проходил в Уфе 21-22 ноября.

– Мало наполнить тарелку правильной едой. Очень важно, чтобы дети съели то, что в эту тарелку положили.. Именно об этом наш конкурс. Мы будем выбирать самые лучшие школьные столовые, – сказала первый зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая на торжественной церемонии открытия.

В Уфу приехали победители муниципальных и региональных этапов. С октября жюри в рамках отборочных туров оценивали столовые по всем критериям, включая безопасность, вкус блюд, оснащение пищеблоков и, конечно, же, кулинарное мастерство поваров.

По итогам регионального отбора на конкурс приехали более 400 конкурсантов из 75 регионов. Волгоградский регион представляла команда в составе: ответственных по питанию школ МОУ СШ №101 Дзержинского района и МОУ СШ №75 Красноармейского района г. Волгограда, представителя оператора питания ООО «Виво Маркет» Ксении Тюриной и сотрудников пищеблоков – поваров Дианы Ткачук и Олеси Куренковой.

Волгоградская область участвовала в трех номинациях:

«Лучшая городская столовая»

«Лучшая столовая города-миллионника»

«Лучший повар»

В финале состязаний школы-участницы представили свои тематические столы: «Царский Пир» и «Морской бриз». В первом случае (МОУ СШ №101) тематический стол отличался блюдами традиционной русской кухни с использованием локальных продуктов, простотой приготовления и интересной сервировкой.

Стол от школы №75 состоял из наименее съедаемых детьми блюд. Рыбное суфле из минтая с овощной подгарнировкой, суфле из творога с тыквой – это диетическое правильное питание, приготовленное в соответствии с требованиями школьного меню.

Основной посыл обоих столов – это простота исполнения, безопасность блюд и красивая подача.

По словам участницы конкурса шеф-повара МОУ СШ №75 Дианы Ткачук, победу в конкурсе волгоградцам помогла одержать хорошая подготовка и идея, заложенная в тематику стола.

– Нам удалось показать, что даже рыбные блюда, которые не очень любят дети, могут быть не только полезными, но и аппетитными, – говорит Диана.

Но оценивались не только практические навыки поваров в готовке, но и знания команд от регионов санитарных норм, а также их умение взаимодействовать с родительской общественностью. Так, во время финальных состязаний проводился блиц-турнир с родителями, которые задавали участникам вопросы на тему родительского контроля. А также команды проходили испытания в практическом квесте. Их задача была в реальных условиях на пищеблоке школьных столовых Башкирии найти и исправить специально допущенные ошибки.

Все этапы финала оценивали три состава жюри, в том числе профессионалы, родительская общественность и старшеклассники. Волгоград представляли финалисты регионального конкурса «Решаем сами», ученики городских школ Давид Шерозия и Мария Фомина.

– Мы очень рады, что при разработке школьного меню стали учитывать и мнение школьников. Долгое время этим занимались только взрослые, а ведь это мы едим то, что на столе и голосуем за понравившиеся блюда пустыми тарелками, – сказала Мария.

Напомним, что конкурс «Решаем сами» проходил в Волгограде в начале текущего года. Старшеклассники проводили анкетирование среди сверстников и выясняли их предпочтения в еде, осваивали теорию, необходимую для составления меню. А также самостоятельно готовили полноценный школьный обед по собственным технологическим картам в условиях реального пищеблока.