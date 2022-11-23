Стала известна дата окончания навигации на ВДСК

Общество 23.11.2022 20:34
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23.11.2022 20:34
Навигация на Волго-Донском судоходном канале будет завершена 1 декабря. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в ФБУ «Администрация «Волго-Дон».
- Установлен срок окончания работы шлюзов №№ 1-13 Волго-Донского судоходного канала, №№ 14-15 Цимлянского гидроузла, а также Николаевского и Константиновского гидроузлов – 24:00 (МСК) 1 декабря 2022 года, - сообщили в управлении.
После этой даты прием судов в шлюз №1 ВДСК с реки Волга прекращается. В шлюз Константиновского гидроузла будут пропускаться суда, следующие из морского порта Ростова-на-Дону и прошедшие Кочетовский гидроузел.
Выпуск флота из бассейна ФБУ «Администрация «Волго-Дон» после 1 декабря будет осуществляться только после компенсации судовладельцем расходов на содержание водного пути и гидросооружений.
Напомним, что шлюзы №№1-13 находятся на территории Волгоградской области, шлюзы №№ 14-15, Николаевский и Константиновский гидроузлы - в Ростовской области.
Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»
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