Стала известна дата окончания навигации на ВДСК









Навигация на Волго-Донском судоходном канале будет завершена 1 декабря. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в ФБУ «Администрация «Волго-Дон».

- Установлен срок окончания работы шлюзов №№ 1-13 Волго-Донского судоходного канала, №№ 14-15 Цимлянского гидроузла, а также Николаевского и Константиновского гидроузлов – 24:00 (МСК) 1 декабря 2022 года, - сообщили в управлении.

После этой даты прием судов в шлюз №1 ВДСК с реки Волга прекращается. В шлюз Константиновского гидроузла будут пропускаться суда, следующие из морского порта Ростова-на-Дону и прошедшие Кочетовский гидроузел.

Выпуск флота из бассейна ФБУ «Администрация «Волго-Дон» после 1 декабря будет осуществляться только после компенсации судовладельцем расходов на содержание водного пути и гидросооружений.

Напомним, что шлюзы №№1-13 находятся на территории Волгоградской области, шлюзы №№ 14-15, Николаевский и Константиновский гидроузлы - в Ростовской области.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»



