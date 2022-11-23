В Волгограде 24 ноября полсотни сельхозпроизводителей представят жителям свою продукцию. В Волгоградском аграрном университете откроется ярмарка «Дары родного края». Ее посетители смогут попробовать и купить мясные деликатесы, крафтовые сыры и многое другое.

Также в списке продукции, которую представят волгоградские производители: чипсы и фруктовая пастила, вяленые томаты и сливы, фруктовые снеки и цукаты, мраморная говядина, молочная продукция, сафлоровое и амарантовое масла, мед, чай и лечебные бальзамы, рыбные деликатесы, соленья и выпечка.

В ярмарке «Дары родного края» будут принимать участие представители 20 муниципальных образований Волгоградской области из Среднеахтубинского, Дубовского, Фроловского, Ленинского, Киквидзенского, Жирновского и других районов.

Открытие ярмарки на на территории ВолГАУ состоится в 9.00 24 ноября. Адрес: проспект Университетский, 26.