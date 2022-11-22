Общество

Женщины Волгоградской области плетут сети для фронта

Общество 22.11.2022 19:13
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22.11.2022 19:13


Жительницы Новоаннинского района Волгоградской области осваивают необычное ремесло – плетут маскировочные сети, которые необходимы во время боевых действий. Как сообщает ИА «Высота 102», с такой инициативой выступили представительницы слабого пола и в других регионах, а теперь к этому делу присоединились и женщины из волгоградской глубинки. 

К шитью первого маскировочного изделия рукодельницы приступили на днях в кинотеатре «Родина». За основу взяли обычную рыбацкую сеть, помог ценными советами и интернет. Обзавелись подручным материалом - и за дело. 

Женщины утверждают, что это гораздо дешевле, чем покупать готовую маскировочную экипировку. Кроме того, можно выбирать нужный цвет и размеры, которые необходимы. 

К плетению маскировочных сетей может присоединиться каждый. Место встречи – кинотеатр «Родина» в райцентре Новоаннинский, приглашают вязальщицы.

Фото Новоаннинский сегодня VK

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