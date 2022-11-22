Женщины Волгоградской области плетут сети для фронта

Жительницы Новоаннинского района Волгоградской области осваивают необычное ремесло – плетут маскировочные сети, которые необходимы во время боевых действий. Как сообщает ИА «Высота 102», с такой инициативой выступили представительницы слабого пола и в других регионах, а теперь к этому делу присоединились и женщины из волгоградской глубинки.

К шитью первого маскировочного изделия рукодельницы приступили на днях в кинотеатре «Родина». За основу взяли обычную рыбацкую сеть, помог ценными советами и интернет. Обзавелись подручным материалом - и за дело.

Женщины утверждают, что это гораздо дешевле, чем покупать готовую маскировочную экипировку. Кроме того, можно выбирать нужный цвет и размеры, которые необходимы.

К плетению маскировочных сетей может присоединиться каждый. Место встречи – кинотеатр «Родина» в райцентре Новоаннинский, приглашают вязальщицы.

Фото Новоаннинский сегодня VK