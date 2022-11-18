Общество

«Открытие Авто»: каждый четвертый водитель готов сменить автомобиль ради дешевых запчастей

Общество 18.11.2022 10:59
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18.11.2022 10:59


По результатам опроса «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие») четверть российских автовладельцев рассматривают возможность смены автомобиля ради более дешевых комплектующих и расходников. При этом три четверти автомобилистов готовы отказаться от оригинальных запчастей в пользу дубликатов. Среди основных причин – перманентный рост цен на запчасти, который большинство опрошенных прогнозируют и дальше.
Согласно исследованию, половина (52%) автовладельцев не готовы сменить автомобиль, чтобы покупать более дешевые запчасти: в том числе 61% респондентов на Дальнем Востоке, 58% петербуржцев и 52% жителей Южного федерального округа. При этом каждый четвертый российский автолюбитель (24%) допускает такую возможность, чаще других - жители Приволжского (29%) и Центрального (26%) федеральных округов. Мужчины (26%) чаще готовы к смене ТС с целью удешевления стоимости запчастей по сравнению с женщинами (21%).
Также выяснилось, что почти три четверти автомобилистов (72%) готовы отказаться от оригинальных запчастей в пользу дубликатов: наиболее высока эта доля в Санкт-Петербурге (79%). Не готовы отказаться от оригинальных автодеталей 28% опрошенных: больше всего на Северном Кавказе (46%) и Дальнем Востоке (37%).
Половина опрошенных предпочитают приобретать запчасти в онлайн-магазине (52%): этот способ покупки чаще выбирали автовладельцы в Московском регионе и на Урале (по 59%). Более трети автолюбителей (37%) покупают автозапчасти в офлайн-магазинах, преимущественно так делают жители Северного Кавказа (46%). Треть респондентов (30%) приезжают для покупки запчастей на авторынки, которые наиболее популярны у жителей Дальнего Востока (51%) и Северного Кавказа (46%).
Каждый четвертый автовладелец (25%) покупает запчасти у автодилеров, 16% пользуются авторазборами, а 4% заказывают за границей. Интересно, что последние два способа приобретения деталей наиболее популярны на Дальнем Востоке: именно в этом регионе в 2 раза больше, чем в среднем по России, автовладельцев (33%), выбирающие запчасти на авторазборах, и в 4 раза (17%) больше тех, кто заказывает детали за рубежом.  И наконец, 12% российских автомобилистов отдают выбор и заказ автозапчастей на откуп специалистам автосервисов, где проходят ТО и ремонт.
Большинство опрошенных отметили подорожание цен на автозапчасти за последний год: 71% охарактеризовали рост цен как «сильный», 25% - как «умеренный».  При этом 9 из 10 автовладельцев  (87%) прогнозируют дальнейший рост цен до конца года: каждый третий (33%)  - на 5-10%, каждый четвертый (27%) – на 10-15%, каждый пятый (17%) – на 15-25%, еще 7% ждут значительного скачка цен на 25-50%, а 4% опрошенных - более чем на 50%. Наиболее пессимистичны в этом отношении жители Северного Кавказа: 94% автовладельцев ждут новых ценников к концу года. Только 13% российских автовладельцев не ожидают дальнейшего роста цен на запчасти в 2022 году. 
Опрос проведен экспертами «Открытие Авто» с 17 по 23 октября 2022 года по репрезентативной выборке среди 1500 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.

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