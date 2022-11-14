На строящейся трассе под Волгоградом 15 ноября изменится схема движения









Новая схема движения на Третьем Пусковом комплексе моста через Волгу в районе Лебяжьей поляны начнет действовать 15 ноября с 7-00. Строители приступят к очередному этапу работ, рассказали ИА «Высота 102» в администрации Волгоградской области.





Движение из Волгограда в Волжский продолжится, но по временной схеме. На трассе уже установили соответствующие информационные щиты с обозначенными схемами движения и знаки, которые помогут водителям сориентироваться.







Дорожники приступят к демонтажу асфальтобетонного покрытия, по которому сегодня еще движется транспорт, для соединения ранее устроенных участков земляного полотна. В связи с этим решено перенаправить транспортный поток.