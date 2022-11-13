Волгоградец из МГЕР Даниил Грунин по повестке отправился в зону СВО

Молодогвардеец из Волгоградской области Даниил Грунин продолжает проходить подготовку в одном из учебных центров Минобороны России перед отправкой в зону СВО. Как рассказал ИА «Высота 102» мобилизованный земляк, получив повестку, он без промедления отправился в военкомат.

— Я иду туда (в зону проведения спецоперации по защите Донбасса, — Прим. ред.), потому что считаю это нужным делом. Если мы не решим проблему Украины, то в будущем придется самим отбиваться от их агрессии. У них еще с 90-х формируют русофобские настроения. В то время, когда в нашей стране «укрофобии» не наблюдалось. Меня с детства учили, что Украина — братская страна с братским народом, — рассуждает молодогвардеец.





Известно, что Даниил Грунин — уроженец Ленинского района Волгоградской области. Активист МГЕР служил срочную в 2012-2013 годах в 20-й мотострелковой бригаде, освоив специальность топогеодезиста-оператора РСЗО «Торнадо-Г». Позднее отправлен в Армению, где служил на должности оператора многоканальной станции наведения ракет С-300.

Фото: Мобилизация. Волгоградская область / t.me