Губернатор Волгоградской области по телефону поздравил с 85-летием владыку Германа

Общество 11.11.2022 16:13
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11.11.2022 16:13
Глава региона Андрей Бочаров поздравил владыку Германа с 85-летием. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгоградской области, в телефонном разговоре губернатор Волгоградской области поблагодарил митрополита за многолетнюю и плодотворную работу, самоотверженное служение людям, родной земле, Русской Православной церкви, отметил роль в духовно-нравственном воспитании молодежи, сохранении духовных и культурных традиций, восстановлении исторической правды.
От себя лично и от имени жителей Волгоградской области Андрей Бочаров пожелал владыке крепкого здоровья, долголетия и всех благ.
Справка. Митрополит Герман возглавлял Волгоградскую и Камышинскую епархию с января 1991 года по декабрь 2018-го. Владыка награждён орденами «За заслуги перед Отечеством» IV степени, Почёта, Дружбы народов; медалью «За заслуги перед Волгоградской областью». В 2021 году удостоен высшей награды региона — звания «Почётный гражданин Волгоградской области».
Фото из архива администрации Волгоградской области
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