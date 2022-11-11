Губернатор Волгоградской области по телефону поздравил с 85-летием владыку Германа









Глава региона Андрей Бочаров поздравил владыку Германа с 85-летием. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгоградской области, в телефонном разговоре губернатор Волгоградской области поблагодарил митрополита за многолетнюю и плодотворную работу, самоотверженное служение людям, родной земле, Русской Православной церкви, отметил роль в духовно-нравственном воспитании молодежи, сохранении духовных и культурных традиций, восстановлении исторической правды.





От себя лично и от имени жителей Волгоградской области Андрей Бочаров пожелал владыке крепкого здоровья, долголетия и всех благ.





Справка. Митрополит Герман возглавлял Волгоградскую и Камышинскую епархию с января 1991 года по декабрь 2018-го. Владыка награждён орденами «За заслуги перед Отечеством» IV степени, Почёта, Дружбы народов; медалью «За заслуги перед Волгоградской областью». В 2021 году удостоен высшей награды региона — звания «Почётный гражданин Волгоградской области».





Фото из архива администрации Волгоградской области