Мобилизованным на острове Зеленый под Волгоградом показали представление









Мобилизованные жители Волгоградской области, которые тренируются в военной части на острове Зеленый в Волжском, стали зрителями театральной постановки с участием актеров НЭТа. Как сообщили ИА «Высота 102» в учреждении культуры, военным показали театральный коллаж «От сердца к сердцу».

«От сердца к сердцу» представляет собой небольшой музыкальный «капустник», собранный из отрывков репертуарных спектаклей. Артисты театра подготовили его, желая поблагодарить всех мобилизованных, военнослужащих и участников специальной военной операции за мужество и героизм.

Зрители тепло приняли подарок актеров – кричали «Браво!» и просили приехать еще. Что им артисты и пообещали.





Фото Нового экспериментального театра



