Мобилизованным на острове Зеленый под Волгоградом показали представление

Общество 11.11.2022 20:59
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11.11.2022 20:59
Мобилизованные жители Волгоградской области, которые тренируются в военной части на острове Зеленый в Волжском, стали зрителями театральной постановки с участием актеров НЭТа. Как сообщили ИА «Высота 102» в учреждении культуры, военным показали театральный коллаж «От сердца к сердцу».
«От сердца к сердцу» представляет собой небольшой музыкальный «капустник», собранный из отрывков репертуарных спектаклей. Артисты театра подготовили его, желая поблагодарить всех мобилизованных, военнослужащих и участников специальной военной операции за мужество и героизм.
Зрители тепло приняли подарок актеров – кричали «Браво!» и просили приехать еще. Что им артисты и пообещали.
Фото Нового экспериментального театра
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