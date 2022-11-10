Водолаз сделал неожиданную находку в пруду волгоградского ЦПКиО

В волгоградском Центральном парке культуры и отдыха в пруду провели ревизию с привлечением водолаза. По итогам пары часов работы, сообщает директор парка Андрей Еркин, встал вопрос о покупке нового аквариума.

– Мы решили перепроверить на детском водоеме, всех ли черепах спасли от предстоящих заморозков, – рассказал Еркин информагентству. – Пригласили водолаза, который за два часа обнаружил семь черепах, из них пять маленьких.

Всего в водоеме, уточняет директор ЦПКиО, таким образом, оказалось 30 черепах. Напомним, что летом в пруд выпустили семь особей. Которые принесли потомство.

– Сегодня-завтра приобретем ещё один аквариум, чтобы зимой черепахам не было тесно, – уточняет Андрей Еркин.

Фото: Андрей Еркин