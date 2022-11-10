Общество

«Хоть бы лошадей дали»: в глубинке Волгоградской области дети пешком ходят в школу по лесу

Общество 10.11.2022 11:20
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10.11.2022 11:20


Родители, дети которых проживают в хуторе Громки Руднянского района, перестали отпускать своих детей в школу. Как рассказали ИА «Высота 102» хуторяне, уже несколько дней в Лопуховскую среднюю школу, которая находится в трех километрах от населенного пункта, не ходит школьный автобус. 

Моей дочке 12 лет, ей надо пройти 3 километра по дороге через лес, чтобы добраться до школы, – рассказала местная жительница Татьяна Бакалова. – Некоторых детей возят родители, но у нас такой возможности нет. Дочку сначала подвозили односельчане, но потом побоялись ответственности. Не дай Бог, что случится на дороге, а им отвечать. 

По словам местных жителей, пешком добираются до школы также дети из других населенных пунктов – в частности, хуторов Ушинка и Кондаль. А на носу – морозы и холода, так что путь в школу станет еще опаснее. 

Хоть бы лошадей, что ли, выдали, если автобуса нет, – возмущаются родители. 

Татьяна Бакалова, переживая за дочь, решила оставлять ее дома. Однако, по ее словам, в школе возмутились таким решением родителей и потребовали, чтобы девочка продолжала ходить в школу. 

Вот интересно, решили свалить все с больной головы на здоровую, – негодует женщина. – А мы требуем, чтобы в школу детей возили на автобусе.

Как стало известно ИА «Высота 102», дети остались без школьного автобуса из-за увольнения водителя. 

Он получал минимальную зарплату, при этом сам автобус ремонтировал, да еще и подвозил самостоятельно бензин, при том, что дорога до Лопуховской школы не самая хорошая, особенно в распутицу, а еще надо отвечать за безопасность детей,  – говорят хуторяне. – Вот он и не выдержал, попросил повышения зарплаты, но ему отказали. 

Между тем, еще в начале сентября директор Лопуховской школы обращалась с письменным ходатайством к главе Руднянского района Владимиру Полетаеву с просьбой пересмотреть зарплату водителя школьного автобуса в сторону увеличения. При том, что он возил в образовательное учреждение 42 школьника из шести сел. 

В ответе глава района пояснил, что на Лопуховскую среднюю школу выделен фонд оплаты труда в размере около 1,3 миллиона рублей и перерасход средств недопустим. При этом глава района напомнил, что руководитель образовательного учреждения имеет право вносить изменения в штатное расписание, исходя из необходимости обеспечения функционирования учреждения в пределах ФОТ.

Глава Руднянского района Владимир Полетаев в разговоре с корреспондентом ИА «Высота 102» подтвердил, что в курсе сложившейся ситуации. 

Действительно, сейчас школьный автобус не возит детей, потому что уволился водитель, – рассказал Владимир Александрович. – Проблема в том числе и в низкой зарплате была. Я предлагал директору увеличить зарплату водителя за счет четверти и половины ставки рабочего и завхоза. Мы же не можем изменить штатное расписание, это на усмотрение директора. Да и дать больше денег на школу мы не можем, все финансирование учтено в бюджете. 

Глава Руднянского района также посетовал, что существует и дефицит водителей с категорией, которая дает право на перевозку пассажиров. 

Там всего четыре человека с такой категорией, один работал на школьном автобусе, еще три трудятся у фермеров, – пояснил Владимир Полетаев. – А от Рудни это довольно далеко, около 25 километров, не каждый согласится ездить из райцентра так далеко на работу.

По словами Владимира Полетаева, сейчас районные власти усиленно пытаются решить возникшую проблему с водителем для школьного автобуса. 

Но там не все дети ходят пешком, родители их возят, хотя, конечно, мы понимаем, что это наша обязанность, – признался глава района. 

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