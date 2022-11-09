











По иску прокуратуры Городищенского района суд обязал обеспечить ребенка-инвалида необходимым лекарством. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, в надзорный орган за помощью обратилась мама 2-летнего малыша, который страдает редким генетическим заболеванием.





По медицинским показаниям мальчику ежедневно необходима ингаляция препаратом, который ему не предоставлялся. Стоимость лекарства на месяц приема превышает 36 тысяч рублей, что является непосильной суммой для бюджета семьи.





- По результатам проверки прокуратура Городищенского района Волгоградской области обратилась в суд с иском о возложении обязанности на комитет здравоохранения Волгоградской области и ГБУЗ «Городищенская ЦРБ» обеспечить ребенка-инвалида необходимым препаратом, - пояснила Оксана Черединина.





Решением Городищенского районного суда Волгоградской области исковые требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме.





Исполнение судебного решения взято прокуратурой Городищенского района Волгоградской области на контроль.



