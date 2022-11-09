«Они отплатят любовью»: самые маленькие обитатели пункта содержания бездомных животных в Волгограде ищут добрые руки

С похолоданием так называемые ясли участка пункта содержания бездомных животных МБУ «Северное», где содержатся самые маленькие постояльцы, опустели. Если летом здесь с визгом носились десятки щенков, то теперь малышей поубавилось.

– Щенки, которые достигли половозрелого возраста, выросли и проходят стерилизацию, – пояснила ИА «Высота 102» главный ветеринарный врач МБУ «Северное» Гуля Горбунова. – После этого их вернут в среду обитания – то есть на улицу, откуда они к нам и попали. А оставшихся малышей мы перевели на «зимние квартиры» – в вольеры с будками, чтобы они не замерзли.





Правда, на днях здесь случилось неожиданное прибавление. Соседний вольер с теплой будкой заняла кормящая мама – собака с восемью (!) щенками. Щенята еще кормятся материнским молоком, но шустрых малышей уже подкармливают специальным детским кормом.

– Собака ощенилась на строительной площадке, люди переживали, что животных раздавит машинами, поэтому решили, что здесь они будут в безопасности, – рассказывают сотрудники участка.





Некоторые щенки, которым придется вернуться на улицу, провели в МБУ по несколько месяцев. Они привыкли к людям и к тому, что их кормят. И им будет очень сложно выжить в суровых условиях – найти обогрев и добыть себе еду.

– Конечно, было бы здорово, если бы наши «детки» отправились в семьи и нашли себе владельцев, – говорит Гуля Горбунова. – У них ведь даже кличек нет, ведь учет животных у нас ведется по номерам. Но они прошли хорошую школу социализации, не агрессивны, и мы уверены, отплатят безграничной любовью тем, кто подарит им дом.





По словам главного ветеринарного врача, большую помощь в устройстве щенков в семьи учреждению оказывают волонтеры.

– Когда волонтеры уезжают от нас, они делают одно-два фото малышей, потом размещают в социальных сетях и часто бывает так, что щенкам находят хозяев. – рассказывает Гуля Горбунова. – Это, конечно, для нас большая радость. Нет большего счастья, чем знать, что кроха, которая выросла на наших глазах, поедет жить в семью!





Более ста собак в месяц уезжают из участка отлова в семьи. В основном это домашние животные, которые по какой-то причине оказались на улице. Сейчас около двадцати щенков ждут и надеются вытянуть свой счастливый билет и понравиться кому-нибудь из наших читателей. Посмотрите, может быть, среди них есть и ваш питомец?







