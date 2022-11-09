Общество

«Они отплатят любовью»: самые маленькие обитатели пункта содержания бездомных животных в Волгограде ищут добрые руки

Общество 09.11.2022 09:03
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09.11.2022 09:03


С похолоданием так называемые ясли участка пункта содержания бездомных животных МБУ «Северное», где содержатся самые маленькие постояльцы, опустели. Если летом здесь с визгом носились десятки щенков, то теперь малышей поубавилось. 

Щенки, которые достигли половозрелого возраста, выросли и проходят стерилизацию, – пояснила ИА «Высота 102» главный ветеринарный врач МБУ «Северное» Гуля Горбунова. – После этого их вернут в среду обитания – то есть на улицу, откуда они к нам и попали. А оставшихся малышей мы перевели на «зимние квартиры» – в вольеры с будками, чтобы они не замерзли. 


Правда, на днях здесь случилось неожиданное прибавление. Соседний вольер с теплой будкой заняла кормящая мама – собака с восемью (!) щенками. Щенята еще кормятся материнским молоком, но шустрых малышей уже подкармливают специальным детским кормом. 

Собака ощенилась на строительной площадке, люди переживали, что животных раздавит машинами, поэтому решили, что здесь они будут в безопасности, – рассказывают сотрудники участка. 


Некоторые щенки, которым придется вернуться на улицу, провели в МБУ по несколько месяцев. Они привыкли к людям и к тому, что их кормят. И им будет очень сложно выжить в суровых условиях – найти обогрев и добыть себе еду. 

Конечно, было бы здорово, если бы наши «детки» отправились в семьи и нашли себе владельцев, – говорит Гуля Горбунова. – У них ведь даже кличек нет, ведь учет животных у нас ведется по номерам. Но они прошли хорошую школу социализации, не агрессивны, и мы уверены, отплатят безграничной любовью тем, кто подарит им дом.


По словам главного ветеринарного врача, большую помощь в устройстве щенков в семьи учреждению оказывают волонтеры. 

– Когда волонтеры уезжают от нас, они делают одно-два фото малышей, потом размещают в социальных сетях и часто бывает так, что щенкам находят хозяев. – рассказывает Гуля Горбунова. – Это, конечно, для нас большая радость. Нет большего счастья, чем знать, что кроха, которая выросла на наших глазах, поедет жить в семью! 


Более ста собак в месяц уезжают из участка отлова в семьи. В основном это домашние животные, которые по какой-то причине оказались на улице. Сейчас около двадцати щенков ждут и надеются вытянуть свой счастливый билет и понравиться кому-нибудь из наших читателей. Посмотрите, может быть, среди них есть и ваш питомец?



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