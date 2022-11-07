В Волгограде 8 ноября сократят маршрут скоростного трамвая из-за учений

Общество 07.11.2022 17:29
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07.11.2022 17:29
8 ноября скоростной трамвай временно изменит схему движения. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации города, с 10.20 до 11.30 трамвайные поезда будут следовать в границах «ВГТЗ» - «ТРК «Европа». Изменения в маршруте движения транспорта связаны с комплексными учениями по гражданской обороне, которые пройдут в регионе завтра.
Сегодня же начальник ГУ МЧС по Волгоградской области Николай Любавин на прошедшем брифинге, посвященном предстоящим учениям, пояснил, что на перегоне между двумя станциями скоростного трамвая – «Комсомольская» и «Площадь Ленина» 8 ноября проведут учебные мероприятия по укрытию населения от техногенных и других видов угроз. В подземке уже установили двухъярусные кровати.
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