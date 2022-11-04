Общество

«В одночасье лишились всего»: пожар оставил без крова семью с пятью детьми под Волгоградом

Общество 04.11.2022 18:33
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04.11.2022 18:33




В холода без одежды, документов и жилья осталась семья с пятью детьми в Суровикинском районе Волгоградской области. В редакцию ИА «Высота 102» с просьбой о помощи обратилась 33-летняя Оксана Солодкова, воспитывающая четверых мальчиков 14, 13, 12 и 9 лет и 2-летнюю девочку. 
- В нашей семье произошло горе. Мы в одночасье лишились всего, а впереди холодная зима, - говорит женщина. 
Семья проживает в хуторе Ближнеосиновский Суровикинского района Волгоградской области. Оксана рассказала, что пожар произошел 25 октября этого года.  
- В тот день муж уехал в Суровикино, мальчишки были в школе. Я с дочкой и неходячей бабушкой, ей 84 года, была дома. Дочь бегала по комнатам, игралась, а я готовила. В спальне работал телевизор. Видимо, произошло замыкание. Телевизор взорвался, начался пожар, - с ужасом вспоминает собеседница агентства.
По ее словам, первым делом она успокоила и вывела ребенка, потом вытаскивала на себе из горящего дома бабушку. К счастью, все живы, но имущества нет. Дом семьи Солодковых выгорел дотла.
Вынести что-либо, спасти хотя бы документы, женщина не успела. Было не до этого.
- Дом у нас был хороший, просторный, газифицированный. Две спальни, кухня большая, зал, просторная ванная комната, - вспоминает Оксана.
Семье помогла жительница села, которая пустила их в дом, где жил ее родственник. Жилище пустовало, и женщина хотела его продавать.



- Спасибо ей огромное за это. Мы хотя бы не на улице, - рассказывает многодетная мать.  
Дом, в который вселилась семья, гораздо меньше по площади, в запущенном состоянии. В жилище необходимо сделать ремонт, так как все стены черные от копоти. 
- Там нет газа, а только печка. Также щели, все необходимо утеплять. Вообще нет воды, даже во дворе. Приходится ходить к соседям, -  говорит собеседница агентства.



Погорельцам помогли деньгами жители хутора, сбросились, кто сколько может. На эти деньги купили плитку и обои. Глава поселения также выделил немного строительных материалов. В хлипком жилище семья стала делать необходимый ремонт, чтобы как-то пережить зиму.



- Очень просим о помощи. Помогите утеплить домик, провести воду, - умоляет женщина. 
Многодетная семья будет благодарна всем, кто откликнется на их просьбу и не оставит в беде.  
Как стало известно, семья написала письмо в администрацию президента РФ, в котором рассказала о своей ситуации.
Фото и видео семьи Солодковых
Фотоколлаж: Алексей Костяков ИА «Высота 102»

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