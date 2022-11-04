Пешеходный центр и крестный ход: как празднуют 4 ноября в Волгограде

Общество 04.11.2022 10:26
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04.11.2022 10:26
Сегодня, 4 ноября, в День народного единства в центре Волгограда проходят несколько массовых мероприятий. В целях безопасности на некоторых улицах введен пешеходный режим, дежурят усиленные наряды полиции.
Ограничено движение
Движение автотранспорта сегодня до 13:00 ограничено по улице Чуйкова, в границах улиц Краснознаменской и Комсомольской, а также площади Павших борцов с прилегающими к ней участками улично-дорожной сети.
Что будет
В 10.15 от Александро-Невского собора начнет движение крестный ход с Казанской иконой Божией Матери, прибывшей из города Ярославля. Этот древний список образ Богородицы накануне праздника передали в дар Волгоградской епархии. Святыню встречал митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор.
Крестный ход пройдет до фонтана «Искусство» на Центральной набережной, где произнесут молитву о восстановлении мира в России.
После крестного хода на верхней террасе Центральной набережной запланировано торжественное мероприятие, посвященное Дню народного единства.
Напомним, что изначально все планировалось провести в пойме Царицы у музея «Россия - моя история», но из-за коммунальной аварии маршрут крестного хода был изменен. Поменялось и место проведения праздничного мероприятия 4 ноября.
История праздника
4 ноября 1612 года народное ополчение, состоящее из людей разного происхождения, под предводительством князя Кузьмы Минина и земского старосты Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. Это историческое событие привело к завершению Смутного времени и восхождению на русский престол династии Романовых.
В России День народного единства отмечается с 2005 года. 4 ноября отмечают и День Казанской иконы Божией Матери. Казанская - один из любимейших образов Пресвятой Богородицы в России. Известно, что ополченцы брали с собой список иконы Казанской Божией Матери.
Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»
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