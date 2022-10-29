Общество 29.10.2022 14:20
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29.10.2022 14:20
Аварийная ситуация с кровлей сложилась в многоквартирном доме №8 по улице Мелиораторов в волгоградском поселке Водстрой. Жильцы двухэтажки боятся приближающейся зимы, а УК, по их словам, проблему решать не спешит.
- Я живу в этом доме с 1997 года, ни разу крышу не ремонтировали, даже не пытались, - рассказала ИА «Высота 102» жительница дома Татьяна Солоухина. – Сосед начал делать ремонт в квартире и залез посмотреть, что с нашей крышей. Когда я увидела видео, которое он снял, у меня был шок. Там просто катастрофа!
Проблемы с кровлей в 16-квартирном доме начались несколько лет назад. Особенно в период дождей становилось понятно, что с крышей что-то не так. По словам жильцов, начались протечки, стала появляться кое-где плесень.
- Обращались в нашу управляющую компанию – тишина. Спрашиваем: когда пришлете плотника? Они в ответ только плечами пожимают, - говорит Татьяна.
Собственники квартир оставляли в УК заявки, а неделю назад написали жалобу в госжилинспекцию. Ответа пока нет.
- За что мы платим, непонятно. Все ждут, когда рухнет крыша или что? – задаются вопросом жильцы.
Согласно открытым данным, двухэтажный дом №8 по улице Мелиораторов 1971 года постройки в Тракторозаводском районе обслуживает ООО «Управляющая организация города Волгограда». Однако дозвониться в эту УК информагентству не удалось.
Фото и видео: жильцов дома №8 по улице Мелиораторов
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