Общество 27.10.2022 13:17
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27.10.2022 13:17
В Волгоградской области будет перераспределена нагрузка мировых судей путем упразднения пяти судебных участков и создании новых в других районах. Как сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов региона Екатерина Вальковская, соответствующий законопроект сегодня внес в областную думу председатель Волгоградского областного суда Алексей Глухов.
Накануне доклад руководителя комитета юстиции региона по указанному законопроекту был озвучен на заседании Совета судей Волгоградской области.
- Проект закона разработан в целях обеспечения равномерной служебной нагрузки на мировых судей региона и создания условий для надлежащего отправления правосудия, - пояснила Вальковская.
Анализ практики работы мировых судей показал, что общая динамика увеличения нагрузки на мирового судью с 2017 по 2021 годы составила 47%. При этом за последние 5 лет служебная нагрузка на участках Камышинского и Городищенского судебных районов Волгоградской области превысила среднеобластные показатели. В тоже время на некоторых участках Урюпинского судебного района Волгоградской области и судебного района Краснослободска нагрузка уменьшилась.
Законопроектом предлагается упразднить следующие судебные участки:
- №57 Урюпинского судебного района;
- №28 и №29 судебного района города Краснослободска;
- №43 Ольховского судебного района;
- №61 Чернышковского судебного района.
Вместо них предлагается создать новые судебные участки:
- №57 Камышинского судебного района;
- № 28 Городищенского судебного района;
- №29 Среднеахтубинского судебного района;
- №43 Иловлинского судебного района;
- №61 Суровикинского судебного района.
С принятием законопроекта количество мировых судей в Волгоградской области не изменится.
Кроме того, предлагаемые изменения позволят привести законодательство о мировых судьях Волгоградской области в соответствие с принятым в июне 2022 г. Федеральным законом №189-ФЗ «Об упразднении Краснослободского, Ольховского и Чернышковского районных судов Волгоградской области и образовании постоянных судебных присутствий в составе некоторых районных судов Волгоградской области».
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