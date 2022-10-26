Под Волгоградом третьи сутки ищут 14-летнего подростка

В Среднеахтубинском районе Волгоградской области продолжаются поиски 14-летнего подростка Тимура Равшановича Халимова. Как сообщает ИА «Высота 102», мальчик ушел из дома и пропал три дня назад.

— 14-летний подросток ушел из дома в хуторе Клетском, — рассказали информагентству в поисковом отряде «Лиза Алерт». — С 23 октября 2022 года местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего мальчика:

рост 165 сантиметров

нормальное телосложение

волосы темно-русые

глаза карие

На момент исчезновения был одет в зимнюю куртку черного цвета, синие джинсы и черные ботинки. Организаторы поисков просят всех, кто имеет какую-либо информацию о местонахождении подростка, сообщать по телефону горячей линии 8 (800) 700 54 52 или 112.

Фото: «Лиза Алерт»