Происшествия

Какая досада: в центре Волгограда из-за пожара появилось новое кафе

Происшествия 25.10.2022 14:48
0
25.10.2022 14:48


В Центральном районе Волгограда произошло возгорание в кафе «Чито Гврито». Как сообщают ИА «Высота 102» очевидцы, к месту происшествия по проспекту имени В. И. Ленина, 49Б подъехали три пожарные машины и скорая помощь. 



— Дым с крыши пошел. Повара на улицу выбежали. Говорят, что на кухне загорелась труба какая-то, вытяжка. Пожарные приехали, полезли наверх, — рассказали информагентству читатели. 

По информации ГУ МЧС России по Волгоградской области, задымление зафиксировано в 13.35. 

— На место выдвинулись расчеты 3-й пожарно-спасательной части. Возгорание на площади в один квадратный метр ликвидировано в 13.48, — прокомментировали в региональном главке МЧС. 

Как уточнили в ведомстве, погибших и пострадавших нет. Причины пожара установит экспертиза. 


По словам местных жителей, после тушения пожара с рекламной вывески на входе в заведение исчезли некоторые буквы. Теперь заведение можно с полным правом называть «Чит врито».  

— Видимо так старались потушить, что буквы сорвали. Хотя, может быть, это были и не пожарные, — рассуждает очевидцев происшествия. — Во всей этой суматохе самое главное-то из виду и упустили. 


Ранее информагентство сообщало о возгорании в здании ресторана «Шафран» в центре Волгограда.    

Фото и видео: Павел Мирошкин, Алексей Костяков ИА «Высота 102»

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
25.10.2022 19:15
Происшествия 25.10.2022 19:15
Комментарии

0
Далее
Происшествия
25.10.2022 16:18
Происшествия 25.10.2022 16:18
Комментарии

0
Далее
Происшествия
25.10.2022 15:28
Происшествия 25.10.2022 15:28
Комментарии

0
Далее
Происшествия
25.10.2022 15:16
Происшествия 25.10.2022 15:16
Комментарии

0
Далее
Происшествия
25.10.2022 13:12
Происшествия 25.10.2022 13:12
Комментарии

0
Далее
Происшествия
24.10.2022 16:26
Происшествия 24.10.2022 16:26
Комментарии

0
Далее
Происшествия
24.10.2022 14:39
Происшествия 24.10.2022 14:39
Комментарии

0
Далее
Происшествия
24.10.2022 14:22
Происшествия 24.10.2022 14:22
Комментарии

0
Далее
Происшествия
24.10.2022 12:51
Происшествия 24.10.2022 12:51
Комментарии

0
Далее
Происшествия
24.10.2022 11:38
Происшествия 24.10.2022 11:38
Комментарии

0
Далее
Происшествия
24.10.2022 10:21
Происшествия 24.10.2022 10:21
Комментарии

0
Далее
Происшествия
24.10.2022 10:07
Происшествия 24.10.2022 10:07
Комментарии

0
Далее
Происшествия
23.10.2022 17:26
Происшествия 23.10.2022 17:26
Комментарии

0
Далее
Происшествия
23.10.2022 11:21
Происшествия 23.10.2022 11:21
Комментарии

0
Далее
Происшествия
23.10.2022 10:49
Происшествия 23.10.2022 10:49
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:25
Главный тренер «Ротора» Стукалов опроверг слухи о своей отставкеСмотреть фотографии
19:15
МЧС сообщило о ликвидации пожара на волгоградском заводеСмотреть фотографии
17:23
Профессии будущего и стартапы в агротехе: что обсудили эксперты Россельхозбанка с волгоградской молодежьюСмотреть фотографии
16:54
Разворочен весь цех: ИА «Высота 102» публикует фото с места взрыва на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
16:18
На место взрыва в Волгограде выехали криминалисты СУ СКРСмотреть фотографии
15:58
Волгоградцы стали очевидцами частичного затмения Солнца 25 октябряСмотреть фотографии
15:28
Названа предварительная причина взрыва на заводе в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:16
Один человек погиб, двое пострадали при взрыве на заводе ВолгоградаСмотреть фотографии
14:58
«Что-то сильно бахнуло»: на заводе в Волгограде произошел пожар, сообщается об одном погибшемСмотреть фотографии
14:48
Какая досада: в центре Волгограда из-за пожара появилось новое кафеСмотреть фотографииCмотреть видео
14:33
билайн: в городах молодежь качает меньше интернет-трафика, чем в деревняхСмотреть фотографии
13:12
В центре Волгограда тушили ресторан «Шафран»Смотреть фотографии
13:10
Сбивший насмерть пенсионера самокатчик идет под суд в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:52
«Открытие Авто»: в сентябре россияне чаще оформляли кредиты на новые LADA GRANTA и подержанные KIA RIOСмотреть фотографии
12:42
В Волгограде решат судьбу главного тренера «Ротора»Смотреть фотографии
12:23
ФСБ задержала более 100 человек на границе Волгоградской области с КазахстаномСмотреть фотографии
11:46
Сады Придонья представили линейку Nemoloko Barista на международной выставкеСмотреть фотографии
11:39
«Мы его теряем?»: волгоградцы жалуются на массовый сбой в работе WhatsApp*Смотреть фотографии
11:29
В Волгоградской области взлетели цены на свежие огурцы и помидорыСмотреть фотографии
11:21
Директор московской фирмы получил срок за стрельбу в центре ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
11:00
Банк «Открытие»: клиенты в два раза увеличили онлайн-расходы на туристические путевкиСмотреть фотографии
11:00
СК: в Волгоградской области по вине фермера в зерноприемнике погиб подростокСмотреть фотографии
10:22
Стройку трассы под Волгоградом скорректируют из-за проблем с импортным оборудованиемСмотреть фотографии
09:50
«Мы общаемся непрерывно и волнуемся, если нам просто не перезвонили»Смотреть фотографии
09:48
Волгоградцам предлагают зарплату от 400 тысяч рублей, но с переездомСмотреть фотографии
09:28
«Навязали автобус и отравляют выхлопными газами»: активисты пригласили Вячеслава Володина в ВолгоградСмотреть фотографии
09:17
Еще один эшелон мобилизованных отправили из Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:18
ВТЗ подтвердил соблюдение стандартов качества в ходе внутреннего аудитаСмотреть фотографии
21:43
В комитете ЖКХ Волгоградской области назвали количество отапливаемых домовСмотреть фотографии
21:03
В Волгограде ищут подрядчика на продолжение реконструкции НЭТа за полмиллиарда рублейСмотреть фотографии
 