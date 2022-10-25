Какая досада: в центре Волгограда из-за пожара появилось новое кафе

В Центральном районе Волгограда произошло возгорание в кафе «Чито Гврито». Как сообщают ИА «Высота 102» очевидцы, к месту происшествия по проспекту имени В. И. Ленина, 49Б подъехали три пожарные машины и скорая помощь.





— Дым с крыши пошел. Повара на улицу выбежали. Говорят, что на кухне загорелась труба какая-то, вытяжка. Пожарные приехали, полезли наверх, — рассказали информагентству читатели.

По информации ГУ МЧС России по Волгоградской области, задымление зафиксировано в 13.35.

— На место выдвинулись расчеты 3-й пожарно-спасательной части. Возгорание на площади в один квадратный метр ликвидировано в 13.48, — прокомментировали в региональном главке МЧС.

Как уточнили в ведомстве, погибших и пострадавших нет. Причины пожара установит экспертиза.





По словам местных жителей, после тушения пожара с рекламной вывески на входе в заведение исчезли некоторые буквы. Теперь заведение можно с полным правом называть «Чит врито».

— Видимо так старались потушить, что буквы сорвали. Хотя, может быть, это были и не пожарные, — рассуждает очевидцев происшествия. — Во всей этой суматохе самое главное-то из виду и упустили.





Ранее информагентство сообщало о возгорании в здании ресторана «Шафран» в центре Волгограда.

Фото и видео: Павел Мирошкин, Алексей Костяков ИА «Высота 102»