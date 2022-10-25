Еще один эшелон мобилизованных отправили из Волгоградской области









Торжественная церемония отправки мобилизованных в воинские части для выполнения боевых задач прошла в Волгоградской области.

- Очередная команда военнослужащих, призванных из запаса, железнодорожным транспортом отправлена в учебные центры Минобороны России для продолжения курса боевой подготовки и боевого слаживания в составе подразделений в соответствии со своими военно-учетными специальностями, - сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

В мероприятии приняли участие представители командования Южного военного округа, администрации Волгоградской области и Волгограда, общественных организаций региона, ветераны Вооруженных Сил, духовенство.

После прибытия в назначенные районы военнослужащие продолжат боевую подготовку в составе взводов, рот и батальонов и приступят к выполнению поставленных боевых задач.

В пресс-службе ЮВО уточнили, что в учебном центре в Волгоградской области мобилизованные граждане прошли одиночную подготовку, боевое слаживание, под руководством опытных инструкторов. Они выполняли боевые стрельбы из гранатометов, автоматов и пулеметов, совершенствовали навыки метания гранат, проходили «обкатку бронетехникой», а также прошли полный курс по дисциплинам боевой и специальной подготовки.