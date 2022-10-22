Общество

«Обещали месяц занятий»: из Волгограда отправили необученных мобилизованных

Общество 22.10.2022 21:09
0
22.10.2022 21:09



Жительница Волгограда Наталья Афиногенова намерена добиваться  проверки обстоятельств отправки мобилизованных с учебного центра под Волгоградом 21 октября. Как рассказала ИА «Высота 102» волгоградка, ее мужа Александра призвали по мобилизации 13 октября.

- Начнем с того, что супругу прислали повестку с исправленными разными датами, - рассказала женщина. – Несмотря на это, он, как законопослушный гражданин, явился в военкомат. Оттуда мужа и других мобилизованных отправили в военную часть на остров Зеленый, где он пробыл до 19 октября. За это время с супругом и другими мужчинами провели четыре занятия. После чего отправили в учебный центр под Волгоградом. Перед этим им сказали, что там они проведут 27 дней, в течение которых пройдут обучение.

Однако, по словам Натальи, ее муж и другие прибывшие из военной части провели на полигоне меньше двух суток.

- За это время никаких занятий с ними не проводилось, - утверждает женщина. – Хорошо, мой супруг имеет боевой опыт, он был в Чечне, хотя это было очень давно. Но с ним были мужчины, которые вообще ни разу в жизни не держали оружие! И их вместе с другими, которые находились в учебном центре месяц, сгребли в одну кучу и повезли на станцию!

Наталья рассказала, что эшелон с ее мужем и другими ушел в зону СВО накануне. 

Наталья Афиногенова заявила, что будет обращаться с жалобой в военную прокуратуру.

- Людей отправили без должной подготовки, - утверждает она. – Я буду биться за своего мужа и добиваться ответственности военных. Почему нельзя было обучить людей хотя бы элементарным навыкам обращения с оружием?

Между тем, в пресс-службе ЮВО, куда редакция обратилась за комментарием этой ситуации, сообщили следующее:

- Со всеми гражданами, прибывшими в учебные центры и на полигоны, проводятся занятия по ранее составленным планам и расписанию, - заявили в ведомстве.

Напомним, накануне ИА "Высота 102" сообщало о том, что из-под Волгограда ушел новый эшелон с мобилизованными жителями Волгоградской области.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
22.10.2022 21:39
Общество 22.10.2022 21:39
Комментарии

0
Далее
Общество
22.10.2022 20:39
Общество 22.10.2022 20:39
Комментарии

0
Далее
Общество
22.10.2022 19:41
Общество 22.10.2022 19:41
Комментарии

0
Далее
Общество
22.10.2022 16:29
Общество 22.10.2022 16:29
Комментарии

0
Далее
Общество
22.10.2022 13:52
Общество 22.10.2022 13:52
Комментарии

0
Далее
Общество
22.10.2022 13:11
Общество 22.10.2022 13:11
Комментарии

0
Далее
Общество
22.10.2022 12:31
Общество 22.10.2022 12:31
Комментарии

0
Далее
Общество
22.10.2022 12:11
Общество 22.10.2022 12:11
Комментарии

0
Далее
Общество
22.10.2022 11:19
Общество 22.10.2022 11:19
Комментарии

0
Далее
Общество
22.10.2022 10:00
Общество 22.10.2022 10:00
Комментарии

0
Далее
Общество
22.10.2022 09:08
Общество 22.10.2022 09:08
Комментарии

0
Далее
Общество
22.10.2022 08:28
Общество 22.10.2022 08:28
Комментарии

0
Далее
Общество
22.10.2022 07:44
Общество 22.10.2022 07:44
Комментарии

0
Далее
Общество
21.10.2022 21:17
Общество 21.10.2022 21:17
Комментарии

0
Далее
Общество
21.10.2022 20:37
Общество 21.10.2022 20:37
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:39
«Нужны дроны и люди»: в глубинке Волгоградской области разыскивают пропавшую пенсионеркуСмотреть фотографии
21:09
«Обещали месяц занятий»: из Волгограда отправили необученных мобилизованныхСмотреть фотографии
20:39
В Волгоградской области с 24 октября зарядят дождиСмотреть фотографии
19:41
В Волгоград россиянин американского происхождения Джефф Монсон приехал ради патриотизмаСмотреть фотографии
18:40
В Волгограде заговорили о возможной отставке главного тренера «Ротора»Смотреть фотографии
18:36
"Играла дворовая команда": волгоградский «Ротор» потерпел поражение от «Спартака-Нальчика» - 1:4Смотреть фотографии
16:29
В Михайловке чиновники пообещали школьникам пешеходный переход в лужеСмотреть фотографии
16:07
Москвичи всухую проиграли волгоградским ватерполистам - 0:23Смотреть фотографии
14:35
Под Волгоградом в своем доме сгорели мать и дочьСмотреть фотографии
13:52
85-летняя жительница Волгоградской области скончалась от коронавирусаСмотреть фотографии
13:11
Волгоградских священников научили спасать прихожан во время военных конфликтовСмотреть фотографии
12:31
Андрей Бочаров: в Волгограде продолжится обновление набережной до моста через ВолгуСмотреть фотографии
12:11
«Их кто-то напугал»: под Волгоградом разыскивают двух убежавших австралийских страусовСмотреть фотографии
11:33
В Волгограде задержали сбытчиков наркотиков из Краснодарского краяСмотреть фотографии
11:27
В Волгограде 83-летнего пешехода дважды переехали машиныСмотреть фотографии
11:19
Андрея Бочарова заметили в компании в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
10:41
"Возможно, это наркотики": в Волгограде нашли мертвым третьего подросткаСмотреть фотографии
10:00
В Волгограде в ноябре стартует ремонт 16 дорогСмотреть фотографии
09:08
Три высотки в центре Волгограда требуют отключить от отопленияСмотреть фотографии
08:28
В Волгоградской области продолжается частичная мобилизацияСмотреть фотографии
07:44
Долги по зарплате в Волгоградской области выросли до 25 миллионов рублейСмотреть фотографии
21:48
Волгоградские гандболистки в северной столице разобрались с аутсайдером суперлигиСмотреть фотографии
21:17
Во Фролово Волгоградской области прошел градСмотреть фотографииCмотреть видео
20:37
Со станции под Волгоградом ушел новый эшелон с мобилизованнымиСмотреть фотографии
20:12
В Волгограде запустили первое в России производство 5D-принтеровСмотреть фотографии
20:10
В волгоградское озеро Два Брата завезут 42 килотонны глиныСмотреть фотографии
19:32
Опыт не бережет: уже 88 жителей Волгоградской области отравились грибамиСмотреть фотографии
18:54
Семья с младенцем пострадала в лобовом ДТП в Советском районе ВолгоградаСмотреть фотографии
18:35
В Волгограде для определения возраста избитого полицейскими подростка привлекли экспертаСмотреть фотографии
17:53
Администрация взяла на карандаш обморозившиеся УК ВолгоградаСмотреть фотографии
 