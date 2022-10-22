«Обещали месяц занятий»: из Волгограда отправили необученных мобилизованных

Общество 22.10.2022 21:09
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22.10.2022 21:09
Жительница Волгограда Наталья Афиногенова намерена добиваться проверки обстоятельств отправки мобилизованных с учебного центра под Волгоградом 21 октября. Как рассказала ИА «Высота 102» волгоградка, ее мужа Александра призвали по мобилизации 13 октября.
- Начнем с того, что супругу прислали повестку с исправленными разными датами, - рассказала женщина. – Несмотря на это, он, как законопослушный гражданин, явился в военкомат. Оттуда мужа и других мобилизованных отправили в военную часть на остров Зеленый, где он пробыл до 19 октября. За это время с супругом и другими мужчинами провели четыре занятия. После чего отправили в учебный центр под Волгоградом. Перед этим им сказали, что там они проведут 27 дней, в течение которых пройдут обучение.
Однако, по словам Натальи, ее муж и другие прибывшие из военной части провели на полигоне меньше двух суток.
- За это время никаких занятий с ними не проводилось, - утверждает женщина. – Хорошо, мой супруг имеет боевой опыт, он был в Чечне, хотя это было очень давно. Но с ним были мужчины, которые вообще ни разу в жизни не держали оружие! И их вместе с другими, которые находились в учебном центре месяц, сгребли в одну кучу и повезли на станцию!
Наталья рассказала, что эшелон с ее мужем и другими ушел в зону СВО накануне.
Наталья Афиногенова заявила, что будет обращаться с жалобой в военную прокуратуру.
- Людей отправили без должной подготовки, - утверждает она. – Я буду биться за своего мужа и добиваться ответственности военных. Почему нельзя было обучить людей хотя бы элементарным навыкам обращения с оружием?
Между тем, в пресс-службе ЮВО, куда редакция обратилась за комментарием этой ситуации, сообщили следующее:
- Со всеми гражданами, прибывшими в учебные центры и на полигоны, проводятся занятия по ранее составленным планам и расписанию, - заявили в ведомстве.
Напомним, накануне ИА "Высота 102" сообщало о том, что из-под Волгограда ушел новый эшелон с мобилизованными жителями Волгоградской области.
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