«Обещали месяц занятий»: из Волгограда отправили необученных мобилизованных









Жительница Волгограда Наталья Афиногенова намерена добиваться проверки обстоятельств отправки мобилизованных с учебного центра под Волгоградом 21 октября. Как рассказала ИА «Высота 102» волгоградка, ее мужа Александра призвали по мобилизации 13 октября.





- Начнем с того, что супругу прислали повестку с исправленными разными датами, - рассказала женщина. – Несмотря на это, он, как законопослушный гражданин, явился в военкомат. Оттуда мужа и других мобилизованных отправили в военную часть на остров Зеленый, где он пробыл до 19 октября. За это время с супругом и другими мужчинами провели четыре занятия. После чего отправили в учебный центр под Волгоградом. Перед этим им сказали, что там они проведут 27 дней, в течение которых пройдут обучение.





Однако, по словам Натальи, ее муж и другие прибывшие из военной части провели на полигоне меньше двух суток.





- За это время никаких занятий с ними не проводилось, - утверждает женщина. – Хорошо, мой супруг имеет боевой опыт, он был в Чечне, хотя это было очень давно. Но с ним были мужчины, которые вообще ни разу в жизни не держали оружие! И их вместе с другими, которые находились в учебном центре месяц, сгребли в одну кучу и повезли на станцию!





Наталья рассказала, что эшелон с ее мужем и другими ушел в зону СВО накануне.





Наталья Афиногенова заявила, что будет обращаться с жалобой в военную прокуратуру.





- Людей отправили без должной подготовки, - утверждает она. – Я буду биться за своего мужа и добиваться ответственности военных. Почему нельзя было обучить людей хотя бы элементарным навыкам обращения с оружием?







Между тем, в пресс-службе ЮВО, куда редакция обратилась за комментарием этой ситуации, сообщили следующее:





- Со всеми гражданами, прибывшими в учебные центры и на полигоны, проводятся занятия по ранее составленным планам и расписанию, - заявили в ведомстве.







Напомним, накануне ИА "Высота 102" сообщало о том, что из-под Волгограда ушел новый эшелон с мобилизованными жителями Волгоградской области.



