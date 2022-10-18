Общество

Андрей Бочаров навестил волгоградских полицейских в Ростовской области

Общество 18.10.2022 20:35
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18.10.2022 20:35






На обратном пути из ЛНР губернатор Андрей Бочаров навестил волгоградских полицейских, которые несут службу на блок-посту в Ростовской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации региона, глава Волгоградской области пообщался с личным составом, проверил условия, в которых работают стражи порядка вместе со своими четвероногими помощниками. Одного  из них, симпатичного лобрадора Андрей Бочаров, не удержавшись, приобнял и потрепал за ухом. Впрочем, оказалось, что пес лишь на первый взгляд выглядит милым и безобидным. Он – настоящая гроза для тех, кто перевозит наркотики и на его счету – не один десяток «задержаний».

Напомним, сегодня волгоградский губернатор побывал в подшефном Станично-Луганском районе ЛНР, где ознакомился с ходом оказания помощи волгоградского региона в восстановлении этой территории.

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