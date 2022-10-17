Исследование: волгоградцам придется копить на новую машину больше 9 лет









Волгоградская область оказалась на 54 месте рейтинга по способности населения накопить на новый автомобиль.

- Срок накопления на новый автомобиль 9,1 года. Срок накопления на поддержанный автомобиль - 5,5 лет, - это данные по Волгоградской области, указанные в исследовании РИА Новости.

Эксперты установили, что в среднем по России даже при откладывании на покупку автомобиля 50% трудовых доходов, среднестатистическому работнику, чтобы накопить 2,3 миллиона рублей на новый автомобиль, нужно 7,6 года. И это при условии неприкосновенности сбережений и капитализации процентов на банковском вкладе.

Лидером рейтинга по способности населения накопить на автомобиль стала Чукотка, где жителям нужно всего 3,7 года, чтобы накопить на новый автомобиль, что более чем вдвое меньше срока накопления в среднем по стране. Москва оказалась на шестой сточке. Тут срок накопления на новый автомобиль составляет 4,7 года.

Среди регионов Южного федерального округа лидирует Краснодарский край, где среднестатистическому жителю придется копить на новое авто 8,9 года (48 место в рейтинге). Волгоградская область идет следом, а на третьем месте расположился Севастополь - 9,2 года. В Астраханской области и Калмыкии копить на новую машину придется дольше - 9,3 года и 10,2 года соответственно.







