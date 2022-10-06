Свекла рекордно подорожала в Волгоградкой области на 6 октября

Свекла стала чемпионом по подорожанию среди овощей на прошлой неделе. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградстате, опубликовавшим сегодня, 6 октября очередные данные о динамике изменения цен. Так, ее цена выросла на 20,13% и составила в среднем 27,84 рубля.

При этом в регионе продолжился рост цен практически на все овощи. Так, морковь подорожала почти на 10% - до 25,34 рубля за кг, капуста – на 5,29% (22,4 рубля). Дрогнул в цене и картофель, стоимость которого не изменялась в течение последних недель. Он стал дороже на 3% - до 27,20 рубля за кг.

Также чуть поднялись цены на яйца – до 58,60 рублей за десяток (+1,21%). А вот гречка заметно подешевела – почти на 11%. Средняя цена этой крупы составляет 88,16 рублей за кг. Снизилась стоимость и сахара - на 1,3% - до 69, 29 рублей за кг.

На сотые доли процентов за неделю подешевели молоко, сметана, соль, мука и макароны.